Objavljen novi snimak podmornice Titan: Evo šta se dogodilo nakon implozije (VIDEO)

Objavljen je novi video snimak ostataka podmornice Titan, koji se duže od godinu dana nalazi na više od 3.700 metara dubine u atlantskom okeanu.

Američka obalska straža je saopštila da se na snimku vidi "krmena kupolu, krmeni prsten, ostaci trupa i krhotine od ugljeničnih vlakana".

Prvi snimak podmornice juče je objavila američka obalska straža pošto su vlasti otvorile javnu raspravu o smrti pet ljudi na plovilu.

Snimak je objavljen ubrzo nakon što je obalska straža objavila fotografije.

Five people, including two prominent British businessmen, died when their sub exploring the Titanic imploded underwater last year.



