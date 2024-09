Otkrivena NOVA KRVNA GRUPA: Naučnici posle 30 godina rešavaju medicinsku misteriju

Mal krvna grupa može da bude ključ za sprečavanje opasnih reakcija tokom transfuzije krvi, tvrde naučnici iz Velike Britanije i Izraela.

U svetu transfuzijske medicine, upravo je identifikovano revolucionarno otkriće koje će promeniti procedure transfuzije krvi, piše NHS. Naučnici iz Velike Britanije identifikovali su novi sistem krvnih grupa pod nazivom MAL. Do sada poznati sistemi ABO i Rh samo su vrh ledenog brega, jer zapravo već postoji 47 takvih sistema.

Najnovije istraživanje, koje je sprovela Međunarodna referentna laboratorija za krvnu grupu IBGRL, a koje objavljeno u prestižnom časopisu Blood, baca svetlo na negativan fenotip antigena AnWj, koji se odnosi na jednog od hiljadu ljudi, što na globalnom nivou znači milione potencijalno ugroženih pacijenata.

Problem sa antigenom AnWj bio je poznat naučnicima koji proučavaju ljudske krvne grupe više od pola veka (antigen je otkriven 1972. godine), ali su tek sada istraživači iz NHS Blood and Transplant, institucije koja pripada britanskom zdravstvenom sistemu i Univerziteta u Bristolu otkrili genetsku osnovu ovog fenomena. Do sada se smatralo da su krvna grupa MAL i negativan rezultat u pogledu antigena AnWj posledica hematoloških bolesti ili tumora.

Sada se ispostavilo da je to rezultat jedinstvene genetske razlike. Šta to znači? Osobe sa negativnim rezultatom AnWj bile su podložnije šoku tokom transfuzije krvi. Ili su barem bile do sada, jer ovo otkriće omogućava identifikaciju nosilaca ovog antigena i precizno uparivanje davaoca krvi sa primaocem koji ima isti antigen AnWj.

Nova krvna grupa je rezultat višegodišnjih istraživanja

Luiz Tili, istraživač iz NHS Blood and Transplant, ističe da je rešavanje misterije genetskog porekla AnWj bio cilj naučnika decenijama. Posle godina traganja i istraživanja, uspeli su da identifikuju pet osoba koje nisu imale genetske mutacije, ali je njihov gen ipak pokazivao drugačije ponašanje. Ovo otkriće otvara put za razvoj novih genotipskih testova, koji će omogućiti precizno uparivanje davaoca i primaoca krvi, čime će se minimizirati rizik od komplikacija.

"Ovo predstavlja ogromno dostignuće i kulminaciju dugog timskog napora, da se konačno uspostavi novi sistem krvnih grupa i bude u stanju da ponudi najbolju negu retkim, ali važnim pacijentima", rekla je hematolog Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije Luiz Tili, nakon skoro 20 godina ličnog istraživanja.

Šta je sledeće?

Poznato je da 99,9 odsto svetske populacije ima pozitivan rezultat antigena AnWj. Takođe je poznato da, pored sistema ABO, Rh i sada MAL, postoje još 44 sistema krvnih grupa.

Novi sistem krvnih grupa MAL uskoro bi mogao da bude uključen u standardne procedure genotipskog testiranja, što će revolucionisati zdravstveni sistem i obezbediti sigurnost pacijentima sa retkim fenotipom. MAL protein, koji je postao predmet intenzivnih istraživanja, pokazao je nekoliko neobičnih karakteristika koje su do sada otežavale njegovu identifikaciju. Sada, zahvaljujući upornosti i saradnji međunarodne grupe naučnika, postalo je moguće obezbediti bolju brigu za pacijente sa jedinstvenim genotipom krvi.

Autor: Snežana Milovanov