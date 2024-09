Neverovatna priča o Stefanu, dizaču tegova, koji je tukao Hitlera: Morao da emigrira...

Uprkos tome što je uvek bila radoznala o svojim korenima, Pamela je znala vrlo malo o istoriji svoje biološke porodice, sve dok nije počela da kopa dublje tokom pandemije koronavirusa.

Pamela, koja je novinarka, znala je da je usvojena, a o svojoj biološkoj porodici je počela da slaže slagalicu na osnovu dokumenata, fotografija i DNK analiza.

U jednom novinskom isečku iz 1940. godine došla je do šokantnog i neočekivanog otkrića o svom dedi. Stefan Stiv Zakal je bio dizač tegova rođen u Mađarskoj- ali je, na njenu nevericu, bio i čovek koji je, tokom sudbonosnog sukoba, išibao kaišem Adolfa Hitlera.

Njen deda je bio deo lokalne grupe koja je putovala od grada do grada kako bi delovala protiv rastuće plime fašizma u Evropi. U gradiću Šatendorfu (Austrija) 30. januara 1927. godine došlo je do žestoke tuče između socijalista i nacista.

Iako je to bilo jedino oružje na raspolaganju u to vreme, Stefan je rekao da je Adolfa Hitlera toliko jako udario pojasom da je ovaj pobegao moleći za milost i sakrio se u polju pšenice.

