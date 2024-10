Srpkinja pozajmila novac rođaki, nikad joj nije vratila: Nakon što su izgubile svaki kontakt stiglo je neočekivano pismo

Jedna Srpkinja objavila je na društvenim mrežama dirljivu priču, koja pokazuje da učinjena dobra dela, kao i zahvalnost ne blede ni nakon mnogo godina. "Učinite dobro i bacite ga u reku, ono će naći put i vratiće vam se", ovim rečima započinje ona svoju ispovest.

Devojka iz Srbije, koja je na "X" upisana kao Ariana, na svom profilu podelila je priču o neobičnom iznenađenju koje je doživela nakon godina udaljenosti od svoje sestre, kojoj je pre mnogo godina pružila finansijsku pomoć, a sa kojom se, kako je navela, silom prilika kasnije odaljila.

Međutim, sve se promenilo nakon jednog poziva i jedne poruke.

"Moja sestra od tetke je davno pozajmila neke novce od mene i nikada ih nije vratila. Nisam insistirala na vraćanju. Znala sam da je u užasnoj situaciji. Posledni put sam je videla na sahrani mog oca, 2008. Izgubile smo kontakt, odaljile se.

U međuvremenu njeno troje dece je poraslo, udale se dve ćerke, oženio sin. Ona ima šestoro unučadi. Elem, pre par dana me zove sestra, dobila je broj od moje advokatice, to je i njena advokatica. Zove i kaže; Najzad da te čujem. Pročitala sam sve tvoje knjige. Odlične su. I jedva čekam novu. No, zovem te da ti kažem da nisam zaboravila da ti dugujem. Nasledila sam sa očeve strane 70 ari na Zlatiboru. Prodala sam zemlju. Šaljem ti paket za dan-dva.

I jutros stiže paket. Rasplakala sam se. Unutra štrudle od maka, od oraha, lenje pite, pite sa višnjama. Dve trenerke, zelena i crvena. Moj broj. A između trenerki koverta i pisamce. U koverti lova. Pisamce - 'Hvala ti što si bila strpljiva'. Hvala ti što si pomogla kad je trebalo. Sestra ipak ostaje sestra, bez obzira na sve'. Sve ovo kao udar iz vedra neba. Neočekivano...", napisala je ona.

Korisnici mreže nisu ostali imuni na ovu priču, te je veliki broj njih istakao da se učinjena dobra dela uvek vraćaju osobi koja ih je pružila.

"Često se u životu vodim onim 'učini dobro i baci ga u reku, ono će naći put i vratiće vam se", i naravno ponekad se i razočaram ali ova vaša divna priča me ipak uvereva da ostanem na tom putu", "Ovo je toliko lepo na više nivoa. Od vrednosti bih izdvojila tvoju šmekersku strpljivost i na kraju ipak njenu dobru dušu i sestrinsku ljubav", "Bogami, ja se rasplakah... Svako dobro vama i sestri", "Ni najmanja dobrota, ni najmanja dobra misao neće ostati neuzvraćena, na ovaj ili onaj način", samo su neki od komentara koji se nižu ispod objave.

Autor: Marija Radić