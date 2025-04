Ne štede reči! Ena, nakon Kačavende, žestoko URNISALA Luku: On nije isti, mislila sam da će da mi je SKINE S DNEVNOG REDA (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala pitanje za Luku Vujovića.

- On je pričao to tu gde smo mi sedeli - rekao je Luka.

- Što se mene tiče, ovo pitanje je sasvim jasno. Ovde se priča o otmici i ko je skim sedeo napolju, suština pitanje je koga misliš da imaš uz sebe jer si pokazao ovde da si drukara i izdajnik. Ne želim da se priča, on je izneo da mene nešto ukanali. Drug tog dečka s kojim sam bila je dečko sprdnja, sprdali smo se, takav je lik. Kada nisu imali šta da mi prebace s obzirom na njegovo predstavljanje mene i same sebe, oni se kače za te izmišljene stvari koje im je on dao u ruke. Luka je bio jedan dečko kog sam ja poznavala napolju i pre svoje diskvalifikacije i drugi dečko nakon povratka. On je meni rekao: "pusti mene da ja imam jedan blam". Ovo nije Luka, ovo nije ponašanje njemu tipično i nešto što sme sebi da dozvoli - rekla je Ena.

- Bobanca i Žanu koje je pominjao, znamo kakav odnos Žana ima sa Ivanom, šta je sve pominjano - rekla je Kačavenda.

- On stoji sa Ivanom i naziva ga kumom, izdao je ovu ženu (Sandra). Ništa to ne ide njemu u prilog, krivo mi je, mislim da se jako ukanalio. Ne mislim da su se ogradili od njega, ali mislim da će mu reći - rekla je Ena.

- Zameram ljudima koji uvlače ljude ovde i koji nisu deo ovoga - rekao je Karić.

- Ja nijedno ime nisam rekla, ja inicijale nisam izgovorila. Ja sam mislila da ćeš Aneli da mi skineš s dnevnog reda ime što ćeš da je smlatiš - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić