Šok razgovor!

Milovan Minić osamio se sa Aleksandrom Nikolić, te mu je ona tom prilikom održala bukvicu o ponašanju i situaciji u kojoj se trenutno našao.

- Meni je mama rekla da je ona njoj rekla da ne može da veruje da si to ti i da je zgrožena šta si ti meni uradio...Na kraju krajeva ti si me i dokračio, pored svih mojih problema, zbog nečega što nemaš prava da se ljutiš. To što sam ja sebi napravila glupost ovde i što mi nije trebalo u životu, to je druga stvar, ali eto. Zaslužio si ti mnogo gore od mene. Ovo što ti se desilo sa Marijanom ti se desilo i sa mnom...Najteže mi je palo što si rekao: "neću se smiriti dok ti ne uzme dete" - rekla je Aleksandra.

- To je bio bes Aleksandra. Znam, ja to ne mogu da popravim i da vratim vreme, meni je žao. Ja se jedem zbog tebe i nje svaki dan - rekao je Milovan.

- Jesi mi rekao neki dan Milovane da je ona poverovala - rekla je Aleksandra.

- Jeste slušajući moje i njegove razgovore telefonske, ja sam Aleksandra sve stavio na sto od kada si ušla. 95 odsto stvari sam joj ispričao, sve iz mog i tvog odnosa i svega što je bilo - plakao je Milovan.

- Da li misliš da s tim što si ispričao da si popravio stvari?! Ona kada je legla, takve stvari se ne ispričaju koje si ti ispričao - rekla je Aleksandra.

- Nebitno, ja sam morao da istina izađe na površinu, po svim šavovima sam pucao, ni sa kim nisam pričao, ni sa tobom, ni sa njom, ni sa ocem, ni sa kim...Ovamo sam hteo da odem, nisam mogao, totalno sam izgubio sve kompase, sve sam izgubio, sve...Meni ništa ne treba, ništa mi ne treba više - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić