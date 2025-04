Šok razgovor!

Lazar Čolić Zola osamio se sa Stefani Grujić u dvorištu, te su porazgovarali o njihovom odnosu.

- Ja tebi verujem - rekao je Zola.

- Ti to nisi rekao za crnim stolom - rekla je Stefani.

- Ne bi moja nominacija bila takva da ja tebi ne verujem. Tebi nijednu ružnu reč ni ružno slovo i nijedan negativan kontekst, a ovamo gde mi je bila adresa (Munjez), sam sve rekao - rekao je Zola.

- Ja sam rekla da se grlim sa njim i da mu dopuštam da me cmače i sve ostalo...Ti pričaš o mojim traumama, hoćeš da pričamo o tvojim sada?! - rekla je Stefani.

- Hajde, počni molim te - rekao je Zola.

- Ja sam rekla da što se tiče njega, rekla sam da mi prija i da dopuštam da me cmače i ostalo, ne ljubim se s njim u usta. Svaki dan mi je bio pakao sedam meseci, prija mi da mi je sada neko tu - rekla je Stefani.

- Shodno tvojim izjavama od prošle godine kada smo pričali gadi mi se to da vidim, ti si ga sprdala - rekao je Zola.

- Okej, u pravu si, nemaš prava da me peckaš za crnim stolom - rekla je Stefani.

- Ti si prema meni ispala korektna i fer, ja sam ispao papak prema tebi, znači neko ko je ispao pi*ka prema tebi. Ja se nisam trudio da imam s tobom komunikaciju...Meni je to odgovaralo, kada si otišla od mene, ja sam bio u fazonu: "Dobro je, pedala" - rekao je Zola.

- Ti hoćeš da mi kažeš da si mi dao pedalu - ponavljala je Stefani.

- Koliko se ti kompleksiraš...Ja znam da ja nisam ispao fer, znam koliko si pričala i razmišljala o nekim stvarima, govorila si stalno: "Zola, ne znam kako će i šta neko reći na ovo ili na ono", ja sam malo više pobegao od svega toga. Jesam, slažem se, ispao sam pi*ka - rekao je Zola.

- Na konto čega sam zaslužila da ti ustaneš i to kažeš - pitala je Stefani.

- Na konto tvog ovog, s kojim se maziš, ljubiš i grliš - rekao je Zola.

- Kada smo ti i ja vodili ljubav Zola?! Gledaoci, potvrdio je svoju priču - rekla je Stefani.

- Nerviralo me je šta on priča...Dođe neka osoba meni bliska i kaže za tebe da si dr*lja i ja budem u fazonu: "Nije Stefani dr*lja, nebitno je to" i onda ja se mazim sa tom osobom - rekao je Zola.

Autor: Nikola Žugić