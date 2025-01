Evo, nije mi problem papir: Mateja izvukao iz Sandre i Luke sve emocije, ona presekla, on se i dalje čupa (VIDEO)

Šok razgovor!

Sandra Obradović doletela je do spavaće sobe, te je prekinula razgovor Mateje Matijevića i Luke Vujovića.

- Opet pričaš o meni - rekla je Sandra.

- Da, o kome da pričam? O bunaru, o mom ocu, o livadama - rekao je Luka.

- Fićfirić...Šta ste me ogovarali, da čujem?! Hajde budi ozbiljan nekada u životu - rekla je Sandra.

- Pričamo o svemu, pričam o našem odnosu, šta si ti izjavila, da si govorila da ne želiš vezu, da sam ti ja govorio za tu devojku spolja, da sam tom devojkom nisam imao se*sualne odnose pa da sam u vezi, da što se tebe tiče sam sve lepo saznao o tebi - rekao je Luka.

- Nek bude samo tu da kaže da nismo zajedno pet godina, znači peta godina - rekla je Sandra.

- Eto, je l' treba to da ustane i da kaže - rekao je Luka.

- Ne, samo da objasnim, moje dete misli da je on na poslu i da radi, znači moram njega da kanalim - rekla je Sandra.

- Kapiraš?! I ja da uđem u vezu s njom, počeli bi da je kanale, da pišu i tako dalje. Šta ti treba ovde da ti govori Stanić da ti dete gleda i: "Ološu, nisi se razvela, ulaziš sa čovekom u vezu" - rekao je Vujović.

- Ja koliko razumem, vi čekate papir da uđete u vezu - rekao je Mateja.

- Faktički...Rekli smo da dok ne dođe papir znaćemo da li ulazimo u vezu ili ne - rekao je Luka.

- Šta smo se dogovorili?! Nema sa jednom, drugom ili trećom - rekla je Sandra.

- Da, da neću više da sedim sa Marijom, Žikicom, Jovanom... - rekao je Luka.

- Ne razumem te, izvini. Vaš odnos ne definiše papir, nego vaše ponašanje. Ona je meni mnogo jasnija od tebe - rekao je Mateja.

- Vrlo dobro znaš šta si mi pričao, opet ispadam budala, ono što si mi ti pričao, tako i reci. Ispada da sada sedim skrštenih ruku i čekam da on odluči, a on priča da sam simpatična...On stalno prebacuje loptu - rekla je Sandra.

- Kako za nekim za kim žudiš, može da te zaustavi papir?! Zvuči kao izgovor - rekao je Mateja.

- Ja to ne gledam tako, ne gledam je kao predmet nekim s kojim bih imao nešto i ćao...Ne bih imao odnos na televiziji, to je kraj, a zarad nekog poljubca da se sutra možda ne družimo, smatram da je glupost...Evo ništa me ne sprečava, i? - rekla je Sandra.

- Evo, rekla je da je ne sprečava ništa, ovo prvi put čujem od nje. Jasno ću sada pokazati svoj stav - rekao je Luka.

- Pa koji je tvoj stav, ona se izjasnila, ti i dalje nisi - rekao je Mateja.

- Pokazaću svoj stav - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić