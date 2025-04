On je propali kuvar i moj potrčko: Ena Čolić ponovo aktivirala vređalicu i brutalno urnisala Luku, on hladan kao led! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje sa voditeljem Milanom Miloševićem'', a Ena Čolić dobila je reč kako bi prokomentarisala ''Podelu budžeta Luke Vujovića'', a potom mu je dodelila epitet kuvara i njenog potrčka.

- On je meni smešan da bih ga dalje komentarisala, a ja odlično znam šta pričam. Ne bih se igrala s nekim stvarima i mislim da je mardeljao za druge. Pametnom je dovoljno i ne smatram prilikom više da sedim s njim. Stojim pri tome da je ušao ovde da mene čuva - rekla je Ena.

- Pa šta se desilo? - upitao je Mića.

- Bazirao je celu podelu danas na meni i na adeli, da nisu u vezi mislim da bi nas dve poslao u izolaciju. Mislim da je njoj uterao na finjaka, a mene je pogodilo što je Peji rekao: ''Sve što si ikada ružno rekao Eni, ja to podržavam''. Eto kolika mržnja i totalna nebuloza - rekla je Ena.

- On je rekao: ''Nije ona spavala sa oženjenim mojim prijateljima već sa prijateljima iz drugog društva'' - rekao je Milan.

- Jedan je Davor, drugi mu je drugar, a s trećim nikad nisam ni bila nikad. Njega je pukao kompleks i svi će videti napolju ko je i šta je Luka Vujović. Uroš mi kaže da sam trebala žustrije da ga napadam, a ovo je lajt varijanta - rekla je Ena.

- Ona ne sme meni da udara na dete kao Aneli što udara - rekao je Luka.

- Ja tvoje dete poznajem i imam neke kodekse. On je znao da smo Aneli i ja dušmanke ovde i to će tako ostati, a ušli smo ovde kao prijatelji. Zamolila sam ga na početku da skrene Aneli pažnju kako bi se spustila lopta, a ona je danas skočila na mene - rekla je Ena.

- Vređala si mi dete na najgore, a hoćeš da spustimo loptu? Ti da želiš da spustiš loptu, ne bi me komentarisala - rekla je Aneli.

- Ja o Luki mislim sve najgore, on je stvarno bio potrčko koji je išao meni po cigare i pravio mi veganske sendviče. On je kuvar, pola recepata je izmislio on - rekla je Ena.

- Ja sam kuvao i toga se ne stidim, ušao sam ovde da joj spremim vegetarijanu. Jedno je sigurno, a to je da je ona moju picu probala, a ja njenu nisam - rekla je Aneli.

- Meni je žao jer sam te pogrešno doživela i vidim da si ozbiljno u kanalu - rekla je Ena.

- Ko će sad pripasti tom društvu? - upitao je Milan.

- Ja ne zavisim ni od koga - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić