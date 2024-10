'Kada dođete u Manastir Ostrog, nemojte da radite ovo' Mladi teolog ispričao šta treba da se radi sa starim brojanicama (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ Дети могут / Kids can | |

Mnogi vernici kada dođu u Ostrog brojanice, krstiće i druge predmete ostavljaju za sobom, ne razmišljajući pritom da to posle mora neko da kupi, ukazao je mladi teolog Aleksandar Đurđević.

Na ovo je upozorio mladi diplomirani teolog Aleksandar Đurđević, koji na Tik Toku ima nalog "verska.nastava" gde na jednostavan i ljudima jasan način priča o veri i običajima.

- Kada dođete u Manastir Ostrog, nemojte da brojanice i stare krstiće i sve što imate od predmeta, ostavljate po ogradama ili da bacate po stenama, jer to posle vas neko to mora da kupi. Ovo je materija, tvar koja je propadljiva i koja nije sveta sama po sebi i ona služi da bi se čovek pomolio. Evo ova brojanica, na primer, uopšte nije iskorištena u tu svrhu. Sa ovom brojanicom se niko nikada nije pomolio, već je služila kao modni detalj. Tako da koristite brojanicu u prave svrhe i ne brinite toliko o formi koliko o suštini - poručio je on i u opisu snimka ispričao šta sa brojanicama treba da se radi.

@verska.nastava Ukoliko ne znate šta da radite sa starim brojanicama i ostalim iskorišćenim stvarima koje su neupotrebljive, a neprijatno vam je da ih bacite, obratite se svom svešteniku. Verovatno će vam reći da ih spalite ili zakopate u zemlju, negde na kraju dvorišta. Ja vam kažem da se ne opterećujete toliko formom i da je ne stavljate iznad Boga.✅️ Brojanica nije iznad Boga, ona je sredstvo koje nam pomaže da se molimo Bogu. ✅️ Pošto ja volim prirodu, i često čistim prirodu od smeća sa đacima i ljudima @zavrnirukave zamišljam kako plastičnu kutiju od tamjana zakopavam u zemlju na kraju dvorišta. Ne bih mogao da zagađujem Tvorevinu, od Boga nam datu, na taj način, a Bog nek mi sudi. 🌳🌹 Zapratite @verska.nastava na instagramu 🤗 ♬ original sound - Aleksandar Đurđević



- Ukoliko ne znate šta da radite sa starim brojanicama i ostalim iskorišćenim stvarima koje su neupotrebljive, a neprijatno vam je da ih bacite, obratite se svom svešteniku. Verovatno će vam reći da ih spalite ili zakopate u zemlju, negde na kraju dvorišta - rekao je on i dodao da on pak nije za zakopavanje ovih predmeta u dvorištu.

- Ne stavljate formu iznad boga. Brojanica nije iznad boga, ona je sredstvo koje nam pomaže da se molimo bogu. Pošto ja volim prirodu, i često čistim prirodu od smeća sa đacima i ljudima zamišljam kako plastičnu kutiju od tamjana zakopavam u zemlju na kraju dvorišta. Ne bih mogao da zagađujem Tvorevinu, od boga nam datu, na taj način, a bog nek mi sudi - rekao je on na šta su se mnogi vernici složili sa njim.

