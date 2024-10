Da li je greh tetovirati Ostrog, Bogorodicu, Isusa ili druge svetitelje? Teolog otkriva stav crkve prema ovom trendu (VIDEO)

Teolog Aleksandar Đurđević otkrio je kakav je stav pravoslavne crkve prema tetoviranju.

O ovoj temi govorio je u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku.

- Kakav je stav pravoslavne crkve prema tetoviranju? Da li je to greh? U trećoj knjizi Mojsijevoj Gospod nam kaže: Ne udarajte na sebe nikakvih belega, ja sam Gospod". E sad, u savremenom društvu gde su tetovaže postale uobičajene, crkva se suočava sa izazovom balansiranja između tradicionalnih učenja i modernih praksi - objašnjava Đurđević.

@verska.nastava Црква и тетовирање Баш ме занима шта ви мислите о тетовирању, пишите у коментарима 👇 И не забправите да запратите @verska.nastava на инстаграму 🙂 ♬ original sound - Aleksandar Đurđević

Dodao je da se tetovaža smatra skrnavljenjem tela onakvog kakvog je Bog stvorio, ali da crkva pomaže vernicima da dođu do duhovnog ispunjenja bez obzira na fizički izgled.

- Crkva se trudi da svakom verniku pristupi s ljubavlju i razumevanjem. I šta mislite, da li bi Hristos odbacio istetoviranog čoveka? Ne bih rekao. To naravno ne znači da svi sada treba da istetoviramo svoja tela, pogotovo ne likovima Hrista, Bogorodici ili nekih drugih svetitelja ili manastira, na primer manastira Ostrog. Običaj tetoviranja svetih simbola po telu pripada savremenoj instant religioznosti. I već poznati zaključak ove teme je: Oni koji se ne tetoviraju neka ne osuđuju one koji se tetoviraju i obrnuto. Volite se - naveo je on.

Autor: Marija Radić