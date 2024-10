Nova DNK studija otkriva složeno poreklo Japanaca: Naučnici šokirani

DNK studija šokirala je naučnike širom sveta otkrivajući da japanska populacija potiče od tri različite grupe predaka, a ne dve, kako se ranije mislilo. Istraživanje, koje je sprovedeno na više od 3.200 ljudi iz sedam regiona Japana, promenilo je dugogodišnju sliku o poreklu Japanaca i otvorilo vrata novim mogućnostima u oblasti personalizovane medicine.

Istraživači iz Centra za integrativne medicinske nauke pri RIKEN-u identifikovali su tri grupe predaka: autohtone lovce-sakupljače Jomon, migrante iz istočne Azije koji su doneli poljoprivredu, i treću grupu povezanih sa narodom Emiši iz severoistočne Azije. Ovi rezultati podržavaju teoriju o "trodelnom poreklu" koja je prvi put predložena 2021. godine, piše SciTech Daily.

- Japanska populacija nije tako genetski homogena kao što se ranije verovalo. Naša analiza je preciyno otkrila strukturu podpopulacije Japana, klasifikovanu prema geografskim lokacijama u zemlji. Na primer, Jomon poreklo je najviše prisutno na Okinavi, dok su zapadni delovi Japana povezani sa genetskim nasleđem Han Kineza, što odražava istorijske migracije iz istočne Azije između 250. i 794. godine. - rekao je dr Čikaši Terao iz RIKEN-a, glavni autor studije.

Teraov tim je koristio tehniku sekvenciranja celokupnog genoma, koja otkriva sve tri milijarde parova DNK baza u jednoj osobi. Ova metoda pruža 3.000 puta više informacija od prethodno korišćenih metoda i omogućava dublji uvid u genetske varijante. To je jedno od najvećih genetskih istraživanja populacije van Evrope. Pored analize genetskih podataka, naučnici su kombinovali DNK rezultate sa kliničkim podacima, uključujući dijagnoze bolesti, rezultate testova i medicinsku istoriju. Sve ove podatke sakupili su u bazu poznatu kao Japanska enciklopedija sekvenciranja celokupnog genoma/ekzoma (JEWEL).

Jedan od najzanimljivijih aspekata ove studije bio je istraživanje retkih genetskih varijanti koje se ponekad mogu pratiti do specifičnih populacija. Terao objašnjava da je njihov tim na osnovu retkih varijanti uspeo da precizno odredi obrasce migracije u Japanu, pri čemu je Emiši poreklo najdominantnije u severoistočnom delu zemlje, dok se smanjuje prema zapadu.

