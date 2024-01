ŠTA JE OTKRIO DNK STARIH EVROPLJANA? Naučnici su uzeli uzorke iz kostiju i zuba, i ostali u ŠOKU

Uzorak DNK dobijen iz kostiju i zuba drevnih Evropljana koji su živeli pre 34.000 godina pruža uvid u poreklo multiple skleroze (MS), otkrivajući da su genetske varijante koje sada povećavaju rizik od ove neurološke bolesti, nekada služile da zaštiti ljude od bolesti koje prenose životinje, pokazuju rezultati istraživanja.

Ispitivanje je obuhvatilo uzorke drevne DNK sekvencirane od 1.664 osobe sa različitih lokacija širom zapadne Evrope i Azije.

Ovi drevni genomi su zatim upoređeni sa modernom DNK iz Biobanke Ujedinjenog kraljevstva, koja se sastoji od oko 410.000 samoidentifikovanih belih britanskih ljudi, i više od 24.000 drugih rođenih van Velike Britanije, kako bi se uočile promene tokom vremena, prenosi Rojters.

Jedno upečatljivo otkriće se odnosi na MS, hroničnu bolest mozga i kičmene moždine koja se smatra autoimunim poremećajem u kojem telo greškom napada samo sebe.

Zašto Evropljani imaju najveću učestalost multiple skleroze?

Istraživači su identifikovali ključni događaj migracije pre oko 5.000 godina na početku bronzanog doba kada su se stočari zvani narod Jamnaja preselili u zapadnu Evropu sa područja koje uključuje modernu Ukrajinu i južnu Rusiju.

Oni su nosili genetske osobine koje su u to vreme bile korisne i štitile ih od infekcija koje su mogle nastati od ovaca i goveda. Kako su se sanitarni uslovi poboljšavali tokom milenijuma, ove iste varijante su povećale rizik od MS. Ovo pomaže da se objasni, kažu istraživači, zašto severni Evropljani imaju najveću učestalost multiple skleroze na svetu, dvostruko veću od južnih Evropljana.

- Mi smo proizvod evolucije koja se dogodila u prošlim okruženjima i na mnogo načina nismo optimalno prilagođeni okruženju koje smo danas stvorili za sebe - rekao je populacioni genetičar sa Univerziteta Kalifornija Rasmus Nilsen jedan od vođa istraživanja objavljenog danas u časopisu Nature.

Ancient human DNA hints at why multiple sclerosis affects so many northern Europeans today https://t.co/rc6LomOlJR