Bolesti srca se prvo vide u očima: Na ove znakove morate da obratite pažnju

Bolesti srca su jedan od glavnih uzroka smrti u svetu pa je zbog toga važno da simptome rizika ovih bolesti uočite što pre.

Prema rečima oftalmološkinje Odri Taj, postoje tri važna znaka koja ukazuju na rizik od bolesti srca kod čoveka. Ona je istakla u kojim slučajevima treba biti oprezan.

Žute kvržice oko očiju

Pojava žutih kvržica oko očiju, u medicini poznatih kao ksantelazme, obično su simptom visokog holesterola, koji povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti i može izazvati stanja kao što su moždani i srčani udar.

Žute kvržice uglavnom se javljaju na kapcima i oko njih, a mogu se pojaviti i na sredini lica. Ipak, one nisu bolne i ne utiču na vid. Međutim, znak su da možda imate veoma visok nivo triglicerida u krvi, a to bi čak mogao biti znak da imate genetski poremećaj koji uzrokuje abnormalni nivo lipida.

Pulsirajuća zenica

Ako vam se zenice povećavaju i smanjuju s otkucajima srca, to može da bude znak curenja srčanog zaliska. Oftalmološkinja Taj navodi da se to javlja kada se krv pumpa iz vašeg srca kroz aortni zalistak, te ako on nije čvrsto zatvoren, deo krvi curi nazad u srce.

– To uzrokuje veću razliku između vašeg krvnog pritiska kada vam se srce steže i krvnog pritiska kada vam se srce opušta. Kada se srce steže, zenica se smanjuje, a kada se srce opušta, zenica se povećava – navodi ona.

Ako mislite da vam zenice pulsiraju, trebalo bi odmahi da posetite svog lekara ili kardiologa, a ako niste sigurni, možete se takođe posavetovati sa svojim oftalmologom, koji će vam pomoći da utvrdite da li vam oko pulsira.

Promene na mrežnjači

Promene koje se javljaju na vašoj mrežnjači, nažalost, ne možete uočiti samostalno. Ovu pojavu može videti samo vaš oftalmolog prilikom pregleda. Promena na mrežnjači mogla bi da bude znak ranog dijabetesa ili visokog krvnog pritiska, koji su glavni nositelji rizika za bolesti srca.

– Vrlo je važno redovno odlaziti na očne preglede, naročito ako ste stariji od 40 godina, imate dijabetes ili imate bilo koji faktor rizika za bolesti srca ili kardiovaskularnih bolesti – objasnila je doktorka Taj.