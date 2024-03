SOFIJA OSTALA U ŠOKU KADA JE ČULA! Tatin kolega joj usred emisije otkrio istinu o tome kako su se Željko i Sonja upoznali, ona priznala: Ja znam...

Sonja Vuksanović i Željko Šašić bili su u braku 10 godina iz kog imaju ćerku Sofiju. Iako su pre više od decenije stavili tačku na svoj brak, odnos Željka i Sonje i dalje intrigira javnost, a sada je Ivan Gavrilović otkrio detalje koje čak ni njihova naslednica nije znala.

Naime, Šašić je tokom devedesetih godina bio velika zvezda u usponu, a letnje turneje provodio je radno sa ostalim kolegama. Na jednoj od turneja bio je i Gavrilović koji tvrdi da je bio prisutan kad su se Željko i Sonja upoznali.

- Da, bili smo nerazdvojni. Pošto smo bili dve najveće zvezde u Jugoslaviji, on je imao hit "Gori more", ja "200 na sat" i svi su mislili da se mi nešto svađamo. Međutim, Bara Stojanović nas je tu spojio i mi smo nekoliko sezona na Miločeru bili po tri-četiri meseca i tada obilazili ceo Jadran. Tako je on i upoznao tvoju Sonju - rekao je Ivan, a onda se Sofija ubacila:

Ne, nisam znala za to, ja znam malo drugačiju priču - dodala je ona kroz smeh i rekla kako ona zna da su se njeni roditelji upoznali u Nemačkoj.

Tu je bila i Dragana Mirković koja je njih kasnije venčala - rekla je ona, a Gavrilović potvrdio njene reči:

Jeste, tamo su se posle videli. Ne znam detalje, ali se sećam da je Sonja te godine bile na moru i da su svi odlepili za njom kad se pojavila - rekao je on u jednoj emisiji.

