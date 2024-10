ISKOPALI SU LOBANJE I ZANEMELI OD ONOGA ŠTO SU NA NJIMA PRONAŠLI: Da li je moguće da su im ovo uradile CIGARETE? (FOTO)

Studija naglašava da je upotreba duvana u Zapadnoj Evropi pre oko 500 godina dovelo do značajnih promena u strukturi ljudskog skeleta.

Pušenje je glavni rizik za dobijanje raka pluća, ali i mnogih drugih bolesti. O štetnosti duvana lekari govore već decenijama, a sad su se u celu priču umešali i arheolozi.

Istraživači sa Univerziteta u Lesteru proučavali su ljudske ostatke sahranjene u Britaniji između 12. i 19. veka i došli su do šokantnog otkrića. Duvan ostavlja tragove u kostima pušača koji traju ne samo tokom njihovog života, već i vekovima nakon njihove smrti, pokazalo je istraživanje arheologa, a piše Independent.

