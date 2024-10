URAGAN SE PRIBLIŽAVA EVROPI, PRODOR NA BALKAN KROZ BEČKA VRATA! Lesli se razvio nad Atlantskim okeanom i izgleda zastrašujuće

Uragan Lesli se približava zapadnoj Evropi.

Uragan Lesli koji se razvio nad Atlantskim okeanom približava se zapadnoj obali Evrope.

Očekuje se njegov uticaj na vreme u Portugalu i Španiji početkom naredne nedelje.

Nakon dolaska nad kopno uragan će oslabiti i premeštaće se preko Biskajskog zaliva i Lamanša prema Velikoj Britaniji.

Weather models have suddenly gotten a little bit more aggressive regarding the remnants of #Leslie, a former tropical system in the Atlantic. All the hurricane models such as the HAFS-A and HMON suggest a landfall in Portugal by Tuesday of next week, most likely as some kind of… pic.twitter.com/LC2TjIhLLK