Uragan pete kategorije pogodio Karibe: Dolazi na Jamajku, a pogledajte kako izgleda ovo čudovište iz svemira! (Video)

Uragan Beril zahvatio je danas Karibe dostigavši rekordnu snagu oluje kategorije 5.

Nakon što su juče vetrovi i olujni udari nosili krovove, vrata i prozore sa domova širom jugoistočnih Kariba, predviđa se da će uragan stići na Jamajku, prenosi CBS njuz.

Očekuje se da će se centar uragana danas brzo kretati preko jugoistočnog i centralnog Karipskog mora i proći blizu Jamajke u sredu, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Hurricane Beryl is now a Category 5 storm with winds of 165 mph, as it barrels across the Caribbean toward Jamaica.



The historic storm has already caused serious damage across the region. https://t.co/5Ben6WWb2P pic.twitter.com/1HDVRDywhf