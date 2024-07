Stravičan snimak iz svemira: Nijedan uragan u istoriji nije ojačao ovoliko brzo, preplašeni i meteorolozi

Uragan Beril zahvatio je Karibe dostigavši rekordnu snagu oluje kategorije 5!

Zabeleženo je više smrtnih slučajeva na ostrvima u Karipskom moru dok premijer Grenade Dikon Mičel navodi da je verovatnoća da će biti još mrtvih sumorna realnost.

Vetrovi su dostigli brzinu od 265 kilometara na sat dok AP izveštava da su najmanje četiri osobe poginule.

Beril je inače atlantski uragan koji je najranije do sada dostigao najteži nivo kategorije 5. Pojava Berila označava i rani početak sezone uragana na Atlantiku koja obično počinje krajem jula ili početkom avgusta.

BERIL SADA SMRTONOSNI URAGAN

- Situacija je sumorna, nema struje, mnoge kuće i zgrade su potpuno uništene. Putevi nisu prohodni i mnogi delovi naselja su odsečeni zbog velike količine otpada razbacanog po ulicama - navodi Mičel.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju navodi da se očekuje da će eskalacija Berila u uragan kategorije 5 doneti vetrove opasne po život i olujni udar na Jamajku u sredu.

Uragan kategorije 5 inače je definisan kao uragan sa stalnim vetrovima bržim od 250 kilometara na sat. Beril se zbog rekordnih temperatura tople vode za ovo doba godine transformisao iz tropske depresije u petak u tropsku oluju u subotu ujutro pre nego što je nekoliko sati kasnije nadograđen na uragan. Odatle se njegova snaga brzo pojačala.

KUDA SE KREĆE?

Centar za uragane saopštio je da je Beril prvo zahvatio ostrvo Karijaku u ponedeljak ujutro.

- Brzina vetra bila je najjača ikada zabeležena za Grenadu i Sent Vinsent i Grenadini - rekao je meteorolog Džonatan Erdman.

Barbados i Trinidad i Tobago su takođe bili među oblastima koje su osetile uticaj Berila rano u ponedeljak.

Upozorenje na uragan sada je na snazi za Jamajku u sredu gde su moguće obilne kiše i poplave. Olujno upozorenje izdaje se kad se očekuje da vremenske nepogode stignu u roku od 36 sati.

Centar za uragane upozorava Belize i ostale države na severozapadu Kariba da prate napredak oluje jer je put Berila tokom nedelje neizvestan.

