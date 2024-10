Džastin Biber se vratio na scenu nakon skandala s Paf Dedijem: Iz publike ga podržala supruga (VIDEO)

Njegov povratak oduševio je brojne obožavatelje, a oni koji su bili na koncertu, prijatno su se iznenadili.

Džastin Biber se vratio na scenu nakon dužeg vremena, a iz publike ga je podržala supruga Hejli. Pevač se pojavio kao gost iznenađenja na koncertu Dona Tolivera u Los Anđelesu, a zajedno su otpevali pesmu "Private Landing", koju su snimili 2023. godine.

Biber se na bini pojavio u crnom širokom autfitu, a sve je iskombinovao s kapom.

Hejli je na svom Instagram storiju podelila trenutke s nastupa, a kasnije se društvenim mrežama proširio video na kom manekenka pleše i uživa s prijateljima.

