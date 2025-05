IZGLEDA NIŠTA OD PRIMIRJA INDIJE I PAKISTANA?! Oglasio se ministar: 'Šta se, dođavola, dešava? Čuju se eksplozije!' (VIDEO)

Omar Abdulah, glavni ministar Džamua i Kašmira, oglasio se na društvenoj mreži "X" i poručio da su se čule eksplozije širom grada Srinagara, u Indiji.

"Šta se, dođavola, upravo desilo sa primirjem? Eksplozije se čuju širom Srinagara!!!“, poručio je on u objavi.

U sledećem postu, objavio je video snimak eksplozija, napisavši:

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!

"Ovo nije prekid vatre. Jedinice protivvazdušne odbrane u središtu Srinagara su upravo otvorile vatru.“

Kako prenosi "Gardijan" vojni zvaničnici iz Indije i Pakistana još uvek nisu reagovali na eksplozije koje su se čule iznad Srinagara i Džamua u subotu uveče.

I saradnik CNN-a je izvestio o seriji eksplozija večeras po lokalnom vremenu, nakon čega je usledio nestanak struje.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW