Dodik se oglasio iz Moskve: Biću ovde i 9. maja, Rusija ima našu podršku (VIDEO)

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži "X" i otkrio da je stigao u Moskvu.

- Svaki moj boravak ovde počinjem posetom spomeniku Neznanom junaku kako bih odao poštu 28 miliona stradalih Rusa u Drugom svetskom ratu - rekao je Milorad Dodik .

On je dodao da će u Moskvu ponovo doći 9. maja na poziv predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina na obeležavganje 80. godišnjice pobede nad fašizmom.

Neki pokušavaju, dodaje Dodik, da naprave reviziju istorije.

- Oni koji to žele neskriveno pokušavaju da izokrenu istorijske činjenice, a istorijska činjenica o stradanju ruskog, srpskog i jevrejskog naroda u toku 2. Svetskog rata je nemoguće promeniti. One govore same za sebe. Rusija ima našu podršku. Ona je zemlja koja je nesumljivo u mnogim izazovima koje je imala u prošlim vekovima pokazala da je sposobna da brani svoju samostalnost i nezavisnost - rekao je Dodik.

Zato je, dodaje on, predsednik Rusije svetski i istorijski lider ruskog naroda.

Autor: D.B.