DODIK SE OGLASIO NAKON RASPISIVANJA INTERPOLOVE POTERNICE ZA NJIM: Muslimani iz Sarajeva pokušavaju sve da učine da instrumentalizuju Tužilaštvo i Sud

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se nastavlja zloupotreba pravosuđa u političke svrhe.

"Muslimani iz Sarajeva pokušavaju sve da učine da instrumentalizuju Tužilaštvo i Sud i pokušavaju to da internacionalizuju“, rekao je Dodik komentarišući to što je Sud BiH prihvatio predlog Tužilaštva BiH da se za njim i Nenadom Stevandićem raspiše međunarodna poternica koja mora biti odobrena u sedištu Interpola.

Koliko god oni mislili da im odgovara, kaže Dodik, toliko će "odgovarati i nama jer ćemo i mi ovaj problem internacionalizovati".

"Ja poštujem odluke Narodne skupštine Republike Srpske gde je sve rečeno kako ja treba da delujem i ja ću kao predsednik tako da delujem. Za mene je jedino važna Republika Srpska u odnosu na BiH koja je promašena i propala zemlja. Želim da skrenem pažnju svim Srbima u Srpskoj šta ih čeka u budućnosti ako nisu po volji Muslimana u Sarajevu i da će oni instrumentalizovati i Tužilaštvo i Sud da se obračunaju sa svakim Srbinom političarem ili poslovnim čovekom“, rekao je Dodik.

Presuda Miloradu Dodiku Foto: EPA Nidal Saljic, ATAIMAGESKaže i da u Srpskoj ima nekih koji sada likuju ali poručuje da se on oseća relaksirano.

"Znam da je to deo procesa i da će na kraju tog puta morati da shvate da je to gruba zloupotreba i da tu Sud i Tužilaštvo nisu trebali ni da postoje. Ako se nešto zloupotrebljava na taj način to nije trebalo ni da postoji. Republika Srpska će da nastavi svoju borbu i to nije lako jer se zloupotrebljavaju mehanizmi navodnog pravosuđa. Mislim da je ovo više zajedljivost Sarajeva samo da me dovedu tamo, uslikaju. Ja ovo razumem kao sprečavanje Republike Srpske da deluje na međunarodnom planu", dodao je on.

Autor: D.B.