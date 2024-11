Nikada ne ignorišite ovih 6 mirisa u kući: Majstor Mile kaže da mogu biti veoma opasni i znak ozbiljnog problema

Dugotrajan neprijatan miris u kući ponekad može biti znak nečeg mnog ozbiljnijeg.

Treba znati razliku između svakodnevnih neprijatnih mirisa koji se mogu pojaviti u kući i onih koji su opasni i koji bi moglli da ukažu na mnogo veći problem. Ovakvi mirisi mogu dovesti do zdravstvenih tegoba, skupih popravki i oštećenja kuće. To su mirisi za koje majstor Mile kaže da se ne smeju zanemariti.

Miris dima

Gde ima dima, moglo bi biti i vatre. Ako osetite dim, treba odmah da istražite njegov izvor. Miris dima, čak i kada ništa ne kuvate ili palite, može ukazivati ​​na opasnost od požara skrivenu unutar zidova ili na tavanu, ili u blizini spoljnog dela kuće.

Miris pokvarenih jaja

Prirodni gas je bez mirisa, pa komunalna preduzeća dodaju miris nalik sumporu ili pokvarenih jaja kako bi vas upozorili na curenje plina. Dakle, ako u vazduhu svog doma osetite miris pokvarenih jaja, to je ozbiljan problem. Propuštanje prirodnog plina može dovesti do eksplozije ili trovanja. Ako osetite ovaj miris, zatvorite plin ako to možete i odmah pozovite majstora ili nadležnu firmu.

Miris urina iz WC šolje

Miris amonijaka ili urina može biti znak slomljenog voštanog prstena na dnu WC šolje. To znači da možda curi ispod šolje, a vi to nećete shvatiti dok se ne pojavi mrlja na plafonu ili dok ne počne da izlazi s dna WC šolje. Kada u kupatilu osetite taj miris, uvek proverite da li se ljulja WC šolja. Jer obično ako se ljulja, to je znak da je slomljen voštani prsten.



Miris pokvarenih jaja iz vode

Ako osećate miris pokvarenih jaja dok puštate vodu pod tušem, možda je bojler pokvaren. Taj miris može da znači da se metali u unutrašnjosti bojlera kvare. Obično treba da se zamene delovi, poput anodnih šipki. Kad se to pokvari, voda se neće zagrevati kako treba, pa nemojte zanemariti ovaj znak.

Miris buđi

Ukazuje na prisutnost vlage i buđi. To može biti zdravstveni rizik, posebno za one s alergijama ili respiratornim problemima. Uzrok je često sporo curenje vode koje se događa unutar zidova vašeg doma. Potražite žućkaste mrlje na zidu i pukotine, jer to su znakovi izvora vode.

Miris paljevine oko uređaja

Miris paljevine ukazuje ​na električni kvar u uređajima, žicama ili utičnicama, a u najgorem slučaju ti kvarovi mogu dovesti do električnih požara. Ako je, na primer, taj miris u sušilici za veš, očistite filter za dlačice i ventilacione otvore sušilice jer je njihovo zapušavanje najčešće uzrok požara u mašinama za sušenje veša. Ako osetite miris zapaljene plastike ili bilo kakav miris električne energije bez prepoznatljivog izvora, isključite napajanje i obratite se električaru.

Autor: Aleksandra Aras