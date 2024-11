S dvoje mrtvih rođaka 67 dana plutao morem: Iz čamca na naduvavanje spasili su ga ribari, pretrnuli kad su videli kako izgleda (VIDEO)

U blizini sela Ust-Hajruzovo u Ohotskom moru ribari su pronašli živog čoveka koji je nestao pre dva meseca pokušavajući da od obale Habarovska stigne do Sahalina. Čovek je samim čudom preživeo nakon što je 67 dana proveo u malom čamcu na naduvavanje.

Mihail Pičugin (45) pronađen je umotan u ćebad i prsluk za spasavanje u minijaturnom čamcu za koji je vezao narandžastu zastavicu u očajničkom pokušaju da privuče pažnju, a sa njim u čamcu su ležala i dva beživotna tela, za koje se ispostavilo da pripadaju njegovom starijem bratu (49) i 15-godišnjem nećaku, piše "BBC".

Oni su 9. avgusta krenuli ka okrugu Ohla u oblasti Sahalin kroz Sahalinski zaliv kada je kontakt sa njima izgubljen, navedeno je u saopštenju Dalekoistočnog transportnog tužilaštva. Oni su navodno krenuli da gledaju kitove kada im se pokvario motor na čamcu.

Ministarstvo za vanredne situacije Habarske teritorije izvestilo je 18. avgusta da su spasioci poslali četiri aviona u potragu za ljudima, a do tada je već ispitano 55.000 kvadratnih kilometara mora i 2.000 kilometara obale. Čamac je pronađen tek pre tri dana, 14. oktobra, u blizini sela Ust-Hajruzovo, na teritoriji Kamčatke, a spasili su ga ribari na ruskom ribarskom brodu poetičnog imena ’’Anđeo’’.

Kako je saopštilo tužilaštvo, preživeli muškarac je u stanju šoka i pružena mu je lekarska pomoć, a prema njegovim rečima, motor čamca se pokvario i krenuo da ih vuče dalje ka moru. Tačne okolnosti i vreme smrti druge dve osobe nije poznato.

Pičugin je izgubio 50 kilograma, što je oko pola njegove kilaže, a uspeo je da sačuva tela svojih rođaka.

Prema pisanju medija, Mihail Pičugin se privatno bavi pecanjem, pa se pretpostavlja da mu je prethodno iskustvo na moru delimično pomoglo da preživi.



"Kada su rekli da je živ, pomislila sam kako smo čekali na čudo koje se na kraju ostvarilo", rekla je Ekatarina Pičugina, njegova bivša žena, za KP-Irkutsk.

Lokalni eksperti su zapanjeni zbog toga što je on preživeo 67 dana u čamcu u ekstremnim uslovima.

Dmitri Lisicin, borac za zaštitu životne sredine, je rekao kako su se ovde desila dva čuda, piše ’’DailyMail’’.

"Prvo je to da se tako mali čamac bez kontrole nije bio uhvaćen u oluju nakon dva meseca plovidbe. Ne mogu da razumem kako je to moguće, a drugo je to da je neko preživeo. Veoma je tužno što su dve osobe izgubile život, ali činjenica da je treća osoba izdržala ledeno, olujno more je prosto neshvatljiva. To je pravo čudo," rekao je on, piše Nin.

Nakon što se oporavi, ribar bi mogao da završi u zatvoru do sedam godina, uprkos njegovom čudesnom preživljavanju. Rusko saobraćajno tužilaštvo je pokrenulo istragu o potencijalnom kršenja zakona o pomorskoj bezbednosti, jer njegov čamac po zakonu ne bi smeo da odlazi toliko daleko od obale.

Autor: Dubravka Bošković