Čovek 5 DANA proveo ispod ruševina! OBJAVLJEN SNIMAK SPASAVANJA (VIDEO)

Nakon tragičnog urušavanja zgrade u Južnoj Africi, danas je spašen čovek koji je 116 sati proveo ispod ruševina što je premijer južnoafričke pokrajine Zapadni Kejp Alan Vinde nazvao "pravim čudom".

U objavi na svom Iks nalogu Vinde je napisao da je preživeli uspešno spašen nakon pet dana koje je proveo ispod ruševina.

Zvaničnici su saopštili da je od 81 osobe koja je bila na licu mesta kada se petospratna zgrada urušila u ponedeljak u gradu Džordžu, istočno od Kejptauna, 13 poginulo, 29 je preživelo, a 39 još uvek nije pronađeno, prenosi Rojters.

Our survivor has been successfully extracted from the debris after more than 116 hours. This is nothing short of a miracle - thank you to all the search and rescue teams! 🥺🙏✨#GeorgeBuildingCollapse pic.twitter.com/VH3RXuIkRK