Ilona Maska kritikuju zbog načina na koji jede pomfrit: Jedna fotografija sve otkrila (FOTO)

Novoizabrani predsednik SAD je nedavno otkrio da će Ministarstvo za efikasnost predvoditi vlasnik Tesle, SpaceX i platforme X, Ilon Mask, kao i bivši republikanski kandidat za predsednika Vivek Ramasvami.

Donald Tramp je najavio formiranje posebnog odeljenja na društvenim mrežama, uz objašnjenje da će “dva izuzetna Amerikanca pomoći administraciji da smanji nepotrebne propise, troškove i da reorganizuje federalne agencije”.

Sada se na platformi X pojavila fotografija koja prikazuje Trampa i njegove bliske saradnike u avionu, dok večeraju “fast fud”. Nije objašnjeno kada je snimljena, a jedan detalj je privukao pažnju korisnika.

Tu su Mask, zatim novi sekretar Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga, Robert Kenedi Mlađi, kao i sin novoizabranog predsednika, Donald Tramp mlađi.

Ono što je izazvalo raspravu na mreži, jeste način na koji američki milijarder jede pomfrit. Kao što se vidi na fotografiji, ispred njega je porcija ukusnih krompirića - prelivenih kečapom.

Really Elon? 😂 Is that how you eat your fries with Ketchup? @elonmusk we need answers pic.twitter.com/EocCk8a7Yr