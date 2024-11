Ilona Maska kritikuju zbog načina na koji jede pomfrit: Fotografija sa Trampom sve otkrila i zapalila mreže

Ilon Mask je ekscentričan. Ne pridržava se mnogih nepisanih pravila društva, a njegova neobična ličnost mu je očigledno donela prednost, pa je sada daleko najbogatiji čovek na planeti.

Novoizabrani predsednik Donald Tramp je nedavno imenovao ovog tehnološkog mogula, zajedno sa bivšim republikanskim predsedničkim kandidatom i preduzetnikom Vivekom Ramasvamijem, za šefove novog Ministarstva za efikasnost u vladi.

Nedavno se na internetu pojavila fotografija na kojoj se vide Mask, Tramp i njegov novi ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, kao i najstariji sin 78-godišnjeg Trampa, Donald Tramp Malđi, kako svi zajedno jedu brzu hranu.

Međutim, ono što ljudima nije jasno jeste način na koji jedan od najmoćnijih ljudi na svetu jede svoj pomfrit.

Naime, on je izlio sos na pomfrit, umesto da svaki pomfrit umače u sos. Ljudi su epohalno reagovali na fotografiju na Maskovoj društvenoj mreži Twitter – i osnivač Tesle je dobio negativne reakcije zbog svog načina jedenja u McDonald'su.

Jedna osoba je napisala: „Kečap direktno u kutiju. Nema ni malo sa strane za umakanje. Samo krompirić natopljen sosom. Psihopata.“

Really Elon? 😂 Is that how you eat your fries with Ketchup? @elonmusk we need answers pic.twitter.com/EocCk8a7Yr