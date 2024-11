OVO JE KRAJNJI CILJ ILONA MASKA?! Najbogatiji čovek na svetu objasnio zašto želi odlazak do Marsa

Ilon Mask je najbogatiji čovek na svetu, a sa podrškom Donaldu Trampu, bivšem i budućem šefu Bele kuće, i ulaskom u novu predsedničku administraciju Sjedinjenih Američkih Država postaje i jedan od najmoćnijih ljudi na planeti.

Dok se mnogi pitaju koji su motivi milijardera za ulazak u politiku, on je na Iksu (Tviteru) otkrio svoj krajnji cilj.

To je uradio odgovarajući na naslovnu stranicu Tajma na kojoj uz naslov „Građanin Mask“ i sliku vlasnika Tesle, SpejsEksa, Iksa, Neuralinka…, stoji lista sa ispunjenim ciljevima: postani najbogatiji čovek, kupi Tviter, lansiraj raketu, vrati raketu, ugradi čip u ljudski mozak, dovedi Trampa na vlast, radi iz Mar-a-Laga, ali i dvajoš neispunjena: uštedi 2 biliona dolara i odleti na Mars.

- Da budem jasan, nisam davao nikakve intervjue medijima i ovo nije stvarno moja lista. Pokušavam da dovedem do toga da život postane multiplanetaran kako bih maksimalizovao mogući životni vek svesti. Neke od stavki na listi su neophodne za to – napisao je Mask uz naslovnicu Tajma.

To be clear, I have not done any media interviews and this is not actually my checklist.



I am trying to make life multiplanetary to maximize the probable lifespan of consciousness. Some of the items below are needed for that. https://t.co/Sv0N3Z5U4l