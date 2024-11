ŠOK U BELGIJI! NAĐEN SKELET SASTAVLJEN OD KOSTIJU PET LJUDI: Neverovatno otkriće rasvetljeno DNK analizom, postoje dve teorije šta se desilo

Kostur sahranjen u položaju fetusa zapravo je sačinjen od kostiju najmanje pet osoba koje su živele u rasponu od 2.500 godina, otkrili su arheolozi.

Arheolozi su bili iznenađeni kad su otkrili da je kostur u Belgiji zapravo 2.500 godina stariji nego što su pretpostavljali, a kad su ga pogledali izbliza, tek onda je usledio šok. Naime, skelet je bio sačinjen od kostiju najmanje petoro ljudi koji su živeli u razmaku od tri milenijuma, piše za “Lajv sajens” arheolog Kristina Kilgrouv, specijalista za drevne ljudske skelete.

- Mislim da je inicijalno “pojedinac” napravljen odjednom. Bilo je drugih kostiju raštrkanih oko “pojedinca”, što sugeriše da su se ljudi možda vraćali na mesto sahrane – rekla je “Lajv sajensu” Barbara Veselka, arheolog Slobodnog Univerziteta Brisel.

Dailygrail.com je već opisao skelet kao "Frankenštajnov".

Rimske kremacije, a neolitski kostur

Iskopavanje groblja tokom 70-ih godina porošlog veka u gradu Pomero u Belgiji, blizu granice sa Francuskom, dovelo je do otkrića 76 sahrana i jednog tela u položaju fetusa.

Povezani artefakti i način sahrane sugerišu da su kremacije bile rimske i datiraju od 2-3. veka. Iako je sahrana skeleta u položaju fetusa neobična za rimsko groblje, istraživači su našli iglu od kosti blizu lobanje i zaključili da grob verovatno potiče iz rimskog doba.

Ono što je iznenađujuće je da radiokarbonski datumi sa netaknutog kostura potiču iz tri različite epohe u neolitskom periodu (7000-3000 godine p.n.e.), što je arheologe navelo da istraže grob i njegov jedinstveni sadržaj.

U studiji objavljenoj 23. oktobra u žurnalu “Antikviti” Veselka i međunarodni tim istraživača bacili su svetlo na značenje kompozitnih sahrana uz pomoć nekoliko tehnika, uključujući analizu skeleta, radiokarbonsko datiranje i sekvenciranje drevne DNK.

- Verovatno je više od pet ljudi doprinelo “pojedincu”, što je potvrđeno preko DNK analize – rekla je Veselka.

Zašto je skelet napravljen od ostataka više ljudi?

