Radio je za male pare, pa dobio premiju u igri na sreću: Sa 19 godina postao milioner, a onda je usledio šokantan obrt (FOTO)

Loto premije organizuju se širom sveta, a svako je makar jednom maštao o tome da baš on bude srećni dobitnik pozamašne novčane svote. S obzirom na to da je reč o većoj svoti novca, mnogi misle da će ona trajati večno.

U nekim državama loto premije iznose i po nekoliko miliona evra. Zaista zvuči primamljivo ova cifra. A jedan mladić je to mogao i da iskusi. Majkl Kerol je 2002. godine kada je imao samo 19 godina, dobio glavnu loto premiju koja je iznosila oko 11,5 miliona evra. Kada je shvatio da je preko noći postao milioner radio je kao đubretar za veoma male pare.

British Lottery winner Michael Carroll arriving at the Edinburgh International Conference Centre for an event at the annual Edinburgh International Television Festival (2006) pic.twitter.com/sOx7wCCQVr — Great British Getty Images (@shitbritishpics) 19. јул 2023.

Po dobitku premije, 4 miliona funti je poklonio porodici i prijateljima, kupio je luksuznu vilu i nekoliko sportskih automobila. Priznaje da je milione protraćio na kokain, alkohol, kocku i prostituke, i da je danonoćno bančio. Dva puta je bio u zatvoru zbog uznemiravanja suseda i posedovanja kokaina. Osam godina vodio je ovako raskalašan život i onda je 2010. godine bankrotirao. Doveo je sebe do ivice siromaštva toliko da je postao beskućnik i spavao u šumi.

Lottery winner Michael Carroll arrives for sentencing after he admitted criminal damage. The 22-year-old from Swaffham in Norfolk smashed 32 shop and car windows with ball bearings fired from a catapult during a drunken wrecking spree in Downham Market, Norfolk (2005) pic.twitter.com/LbPDKTTWLk — Great British Getty Images (@shitbritishpics) 14. септембар 2023.

Kada je dotakao dno rešio je da dovede svoj život u red. Živi u opštinskom stanu, počeo je da radi u fabrici za oko 200 funti i tvrdio je da nikada nije bio srećniji nego tada.

Lottery winner Michael Carroll (dark green top) and Gladiator Rhino (yellow top), also known as Mark Smith, get involved in a scuffle at the press conference for their charity boxing match (2005) pic.twitter.com/dWmKAF3DzG — Great British Getty Images (@shitbritishpics) 17. септембар 2023.

Autor: Marija Radić