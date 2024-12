OVO MORATE DA ZNATE! Srbi prave veliku grešku posle slave: Evo koliko dugo se čuva preostala hranu - za ribu važe POSEBNA PRAVILA

Koliko dugo smete da jedete preostalu hranu sa slave?

Sveti Nikola je slava koju proslavlja gotovo polovina srpskih pravoslavnih porodica.

Kada je reč o pripremi trpeze, mnogi domaćini se vode parolom: "Bolje da ima, nego da fali". To uzrokuje i veću količinu hrane koja ostaje posle slave, a koju porodice jedu i danima kasnije. Ipak, koliko ste bezbedni ako jedete meso sa mrsne slave ili ribu sa posne trpeze?

"Tu hranu posle slave treba čuvati u rashladnim uređajima, frižiderima, do 4 stepena Celzijusa i to ne preterano dugo. Maksimalno do 7 dana i pri čemu treba voditi računa da podgrejanu hranu ne treba ponovo podgrevati", rekla je jednom prilikom dr profesorka dr Veroslava Stanković za Prvu.

Doktorka je upozorila koliko je važno da obratimo pažnju na način i vreme čuvanja hrane jer u suprotnom može da dođe do trovanja hranom koje u zimskom periodu može da bude veoma opasno. Kada se tome pridodaju i respiratorne infekcije, problem postaje još veći. Osim toga, dr Stanković je upozorila i na sve one koji pripremljenu hranu za Novu godinu čuvaju sve do Božića.

"Ukoliko to radite, onda takvu hranu treba da stavite u zamrzivač i posle toga samo jednom da podgrejete", savetovala je.

Ukoliko planirate da jedete ribu koju ste pripremili za slavu, onda je bolje da je pojedete u prva dva dana. Dobro pripremljena riba u dubokom prženju izdržaće u frižideru tri dana. Marinirana riba je takođe jestiva prva tri dana. Profesionalci ne preporučuju da ostavite jela od sirove ili polusirove ribe u frižideru sledećeg dana jer postoji opasnost od trovanja hranom.

Autor: Snežana Milovanov