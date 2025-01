Zbog OVE greške muškaraca pucaju brakovi: Otac Predrag otkrio najveće probleme u ljubavnim odnosima

Danas brakovi i veze pucaju neverovatnom brzinom, a prave porodične vrednosti je nadvladao materijalizam. Koliko god se polemisalo o razumevanju i kompromisu, na kraju neretko dolazi do kraha, a otac Predrag Popović je ukratko objasnio zbog čega se to najčešće dešava.

Upravo reči oca Predraga Popovića otrežnjuju i stavljaju u fokus zaboravljene činjenica, koje su od presudnog značaja za srećan i ispunjen zajednički život supružnika.

Sveštenik se osvrnuo na glavne razloge zbog koji se brakovi raspadaju, a sigurni smo da će se mnoge dame složiti sa njegovim stavom.

"Ukoliko žena vidi da ti znaš šta hoćeš u životu, da imaš pravac, ne moraš da budeš lep, ti ćeš nju da privučeš. Ne treba ti skup automobil, sa takvim automobilima zna se šta se privlači. Žena traži sigurnost, kada ti imaš pravac u životu, ona onda zna da može da računa na tebe i da joj ti budeš oslonac, a i ona tebi. Ona tada zna da može da bude tvoj suvozač, kopilot", rekao je Popović.

Otac Predrag posebno naglašava da muškarci prave kobnu grešku kada ženi prepuste sve odluke.

"Ona mu prišla on stidan, on se složio, oni se zabavljaju, ona kaže ajde levo, on levo, ona pita šta će da jedu, on prepusti njoj sve odluke. Dođe brak, on čeka njenu komandu i onda dobiješ ženu koja je isfrustrirana. Dođu mi onda žene kada se venčaju i žale se na muža da sve prepuštaju njima i da se iza njih kriju, ali onda je kasno. Ili devojka koja vidi da joj je momak nasilan, da voli da tuče druge, pa se onda žale na njih u braku da su siledžije. Sve to se vidi i pre braka", objašnjava sveštenik.

Takođe, smatra da je bračna zajednica izuzetno važna za ravoj zdrave i funkcionalne porodice.

Autor: Marija Radić