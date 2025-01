Novina na WhatsApp-u: Poruke će od sada biti drugačije, evo šta sve korisnici mogu slati

WhatsApp proslavlja ulazak u novu godinu objavom nekoliko novih funkcija, koje su sada zvanično dostupne.

Za početak, WhatsApp dobija efekte za kamere. Istih 30 pozadina, filtera i efekata, koji su prošle godine objavljeni za video pozive sada mogu da izmene i korisnikove fotografije.

Pored toga, korisnick sada može da svoj selfi pretvori u stiker. Nakon što pritisnete na "Create sticker", dobijate opciju kamere za kreiranje selfija na licu mesta, a potom i za kreiranje stikera. Ova opcija je dostupna za Android a uskoro stiže i na iOS.

sharing stickers is half the fun 🤸 now you can send any of your sticker packs directly in your chats