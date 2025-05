Kakav šok: Milan saopštio takmičarima da Sofija nije trudna, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Nije ista situacija kao sa Aneli!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Sofijom Janićijevićom i Borislavom Terzićem Terzom, a ona je tom prilikom otkrila da li bi javila Terzi da je otac deteta ukoliko bi ostala u drugom stanju napolju.

- Dača je prvi posumnjao da si trudna - rekao je Milan.

- Njeni ljudi prave tu priču - rekao je Terza.

- Meni je samo žao što moja mama gleda ovo večeras. Ja da sam i jednog trenutka posumnjala da sam trudna, ja znam šta bih uradila - rekla je Sofija.

- Da si ostala trudna napolju, je l' bi obavestila njega? - upitao je Milan.

- Naravno da da - rekla je Sofija.

- Ja nisam sumnjao da je trudna, ona je meni rekla da mi garantuje da nije tako. Ja nemam test kod sebe da mogu da joj verujem. Da se to desilo, to bi bila njena najveća greška. Mislim da bi on bio totalno drugačiji - rekao je Dača.

- Ti joj nisi nikakav drugar, ti si pokrenuo ovu priču - rekao je Terza.

- Meni je drago što se ovo nije desilo jer je on pogrešan čovek za nju - rekao je Dača.

- Anđela šta ti misliš? - upitao je Milan.

- Možda je popila tu tabletu posle odnosa, pa sada ima problema sa ciklusom i hormonima - rekla je Sofija.

- Kako sad niko ne govori da je blam, a za Aneli ste govorili? - upitao je Milan.

- Ja ne znam da li je iko u ovoj kući pomislio da je ona trudna - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić