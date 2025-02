ŠOK: Ivan Marinković priznao da nije sa Jelenom spavao dve godine jer ga nije privlačila, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Ipak potvrdio njene reči!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi nastavio svoju raspravu sa Aleksandrom.

- Ti si svojom inicijativom spojila sebe sa Matejom Matijevićem. Mene si ubeđivala da nisi nikada bila s mlađim muškarcima, a čuo sam od Milovana da si bila - rekao je Ivan.

- Pa jesam i šta je problem? Je l' treba da ti polažem sve račune? - upitala je Aleksandra.

- Aleksandra, ti stvarno nisi ukapirala zašto si bila na listi. Čovek ti stavlja u pušioni onu stvar, a ušla si da se boriš za dete. Uhvatila si se za čoveka koji ne mari za svoje dete, a kamoli za tvoje - glasilo je pitanje.

- Ja sam to uradila, pa uradila - rekla je Aleksandra.

- Zašto se napada Ivan, a ne napadi se Aleksandra koja ne misli na svoje dete? - upitao je Luka.

- Ti si baš mislio na svoje dete kad si bio tamo gde si bio - rekla je ona.

- Tamo sam ženskim stražarima gurao prstiće kao što je on tebi - rekao je Luka.

- On je doprineo tome da se ja unakazim. On mene ubeđuje da nije ništa loše to za prste - rekla je Aleksandra.

- Ivane prošle godine si rekao: ''Poštujem Jelenu i zato ne želim da imam se*s sa njom''. Šta si sad radio sa Aleskandrom? - upitao je Đedović.

- Ajde reci sad šta si meni pričao - rekla je Aleksandra.

- Šta hoćeš? Nisam osećao ništa prema njoj, nije mogao ku*ac da mi digne dve godine na nju jednostavno nisam mogao da spavam s njom - rekao je Ivan.

Autor: N.P.