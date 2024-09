Ivan nije preboleo Jelenu: Mateja ga raskrinkao, Marinković priznao šta oseća prema bivšoj! Nastao haos (VIDEO)

Palo priznanje!

U emisiji "Gledanje snimaka" takmičari su imali priliku da vide kako je Ivan Marinković poručio pesmu "Jelena" na žurki, nakon čega je priznao da i dalje ima osećanja prema njoj.

- Pesmu nisam naručio - rekao je Ivan.

- Gmazu, pevač je rekao da je za tebe - dodala je Jelena.

- On se ne seća da je meni dobacio da poručim kod pevača pesmu "Jelena" - otkrio je Mateja.

- Da li je volim? Imam neki čudan osećaj. Postoje emocije, da li je prava ljubav ne znam. Zvučim kao Matora, moraću da se pravdam i stalno će neko da me pita da li je volim. Čist sam kao suza za razliku od nje. Čudi me njen gnev, a zaljubljena je osoba. Znao sam da ona neće moći da funkcioniše, a da ne nađe momka. Muškarci jure za ženama, a ona je jedina koja je jurila za tri momka. Mislim da je njen prvobitni plan bio da obnovi vezu sa Urošem, da ne bude kako je on nije hteo - pričao je Ivan.

- Ja sam sa muškarcem sa kojim ja želim - rekla je Jelena.

- Vremenom shvatam da je ovo Jelena, kod nas je sve bilo po redu, muvanje, poljubac, poruke. Ja jesam poručio pesmu, pukla me je emocija - dodao je Marinković.

Autor: A. Nikolić