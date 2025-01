RAZAPELI JE! Šta se krije iza šešira Melanije Tramp? Mnogi korisnici društvenih mreža imaju svoje TEORIJE

Donald Tramp je danas tačno u 12 sati (18 časova po našem vremenu) izabran za 47. predsednika SAD, što će biti njegov drugi mandat.

Mediji širom sveta okupirani su današnjom inauguracijom novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, a tim povodom puna su usta i o stajlingu Prve dame Melanije Tramp. Naime, politički fanovi podeljeni su oko njenog stajlinga, tačnije velikog šešira koji je nosila, a za koji neki misle da postoji tajno značenje i razlog zbog kog je odlučila da ga nosi baš danas.

Melanija (54) se odlučila za dugačak tamnoplavi kaput američkog dizajnera Adama Lipesa, uz par cipela od antilopa Manolo Blahnik i crne kožne rukavice za tu priliku. Ispod kaputa je nosila beli gornji deo, dodajući pop inače klasičnoj odeći.

Međutim, prava zvezda emisije bio je veliki mornarski šešir širokog oboda sa ravnim vrhom i belim obrubom, koji je dizajnirao Erik Javits - takođe američki brend. Šešir je povezao ceo njen izgled, jer je nosila elegantnu punđu i male dijamantske minđuše. Ali dok je šešir možda bio centralna tačka njene odeće, mnogi korisnici na "Iksu", ranije poznatom kao "Tviter", uporedili su ga sa onim koji nosi Mekdonaldsov lika Hamburglara, koji takođe ima veliki crni šešir sa prugom u sredini.

"Upoznajte Melaniju Hamburglar Tramp," napisao je jedan korisnik.

"Melanija Tramp kao gospođa Prva dama Hamburglar na inauguraciji 2025," dodao je drugi.

