TI SI DVORSKA LUDA: Lepi Mića repetirao vređalicu, raspalio uvrede ka Gastozu, pa brutalno potkačio: BACIO SI ENU KAO PAKLU CIGARETA! (VIDEO)

Leti perje!

U toku biranja najvećeg poltrona, došlo je do žestokog sukoba između Lepog Miće i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Najveći poltron je Gastoz. Još na Tajlandu je jedna poltrončina bio, ka*ali ga po zatvoru da bi izašao, neka priča o tome. Gastoze, ti si jedna obična dvorska luda. On se krevelji ovde, glumata neko ludilo. On je slina, jedna džukela. Enu je na početku veličao kao svoju drugaricu, a bacio je kao kutiju cigara. Rođen je kao slina, ostao je slina, umreće kao slina - kazao je Mića.

- Mićo, kako te samo bolim - dodao je Gastoz.

- Okupio si oko sebe ovde mizerne ljude, koji skakuću oko tebe. Upravo Karićev najveći poltron je Gastoz. Nema većeg poltrona od njega, on najviše voli Karića, ćuti mu na svaku njegovu reč. Slino jedna, ti si to i bićeš slina do kraja - kazao je Mića.

- Mićo, šta si ti radio, što nam ne kažeš? Kakva je tvoja mladost bila? - upitao je Gastoz.

- Ti si jedna sitna duša, mala i prljava. Nemaš ti poltrone, imaš kmetove. Dresirao si svoje kerove da skačuna sve. Kad izađu, videće da su bili tvoji kerovi - kazao je Mića.

Autor: S.Z.