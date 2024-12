Ti si mufljuz, lažov i prevarant: Milena stavila Luku na stub srama, on joj bez pardona odbrusio: Ti si jedna cinkara! Trese se Bela kuća! (VIDEO)

Leti perje na sve strane!

Učesnici Elite danas biraju najveću izdajicu. Naredna je svoj sud dala Milena Kačavenda.

- Za sve one koji govore o mojoj izdaji prema Ani, moram da vam kaćem ono što sigurno ne znate. Ja sam bila ta koja ju je branila kao što neko sestru ne brani, a ona me je nakon toga optužila da sam joj ukrala pare od fanova, kao i kreme. Nakon toga sam ušla u rijaliti, da bi de čula moja strana priče. Samo da znate, ona se sa bivšim partnerkom, za kog je sve najgore govorila, pomirila. Toliko o meni. Što se tiče same ankete, baziraću se na odnose sa mnom i ko se kako postavio prema meni. Na prvom mestu je Luka, koji me stavio u isti koš sa Ivanom. Ti si jedna pi*kurina obična, jedna si*a. Šokirana sam šta vidim od tebe pta vidim. Lignjoslave! Rekao si mi da mogu da ti se spustim. Neka ti se mama spusti - kazala je Milena.

- Prgaviju osobu nisam video od tebe. Ja sam rekao da možete da mi se spustite, a ne da mi se ti spustiš. Sve što si sad rekla za moju mamu, možeš ti sa mnom, meni u toaletu. Ti si jedna cinkara. Čuo sam šta si za mene govorila - istakao je Luka.

- Ti si mufljuz, lažov i prevarant - istakla je Milena.

- Pokazala si ko si i šta si jer si spominjala porodicu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.