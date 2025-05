Razvezala jezik: Anđela priznala da Matoroj nikad neće oprostiti jednu stvar, pa je brutalno urnisala zbog izdaje Gastoza! (VIDEO)

Matora ćuti i pomno sluša!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a je dobila reč Anđela Đurićić kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Nas dve nismo ni imale neki specijalan odnos, ali se ona uvredila kada sam je nazvala folirantom. Ipak u poslednje vreme počinjem da menjam mišljenje jer ne mogu da poverujem da bi neko sve rizikovao i majčino zdravlje zbog igre u rijalitiju. Praviš se mutava, a uopšte nisi. Vidim da si sa strane mnogo aktivna i pričaš sa svojim ljudima. Ništa mi nije jasno kakva je veza tebe i Matore kada se niste poljubile, ali vi ste za mene u vezi od prvog dana. Ne znam zašto misliš da tvoja porodica ne gleda ono što ti radiš van crnog stola. Menjaš mi mišljenje, a opet me vratiš na staro kada progovoriš. Ne ponašaš mi se u skladu s onim koliko mi deluješ da si zrela. Ne mislim da radiš dobre stvari - rekla je Anđela o Dragani, pa se osvrnula na Matoru:

- Ja sam toliko puta rekla sve o Matoroj, ali eto moraću da se ponovim. Ja mogu da se vratim na stvari iz ''Zadruge 6'' jer se ona ogradila od mene i mog odnosa. Ja njoj ništa loše nisam uradila da bi me tako komentarisala i pričala mnoge uvrede, zato ne mislim da sam zaslužila to. Mislim da je vremenom došlo na moje, a to je da njen i Gastozov odnos nije bio iskren toliko koliko se predstavio. Mislim da je ona jedino prijatelj Stefanu Kariću, kao što mislim da je i on njen jedini prijatelj - istakla je Anđela.

- Da li možeš da nam prokomentarišeš rasplet prijateljstva Gastoza i Matore koji se dogodio sinoć? - upitala je Ivana.

- Mislim da smo došli na ono što smo ja pričala, a to je da nije imala dobro mišljenje o njemu i da nisu toliko povezani. Ona nije imala lepo mišljenje o meni i možda je zato želela da ga skloni od mene. On je njoj bio prijatelj i uvek mi je pričao lepo o njoj - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je on nju odabrao za omiljenu da bi je pitao za tvoje intimne snimke? - upitala je Ivana.

- Čudno mi je da je zbog toga vodio u hotel, a već je pitao ovde za crnim stolom. Ja mislim da sad možemo da se vratimo dva meseca unazad, da je on nikad ne bi uzeo za omiljenu. Ona je sinoć njega povredila i to je jedan kroz jedan. Ja je nisam videla kao dobrog prijatelja, tako da se nisam ni razočarala. Ja ću svakako Matoru poslati i to je to - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić