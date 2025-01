Užas na plantaži: Oca troje dece progutao piton dug 7 metara

Britanski list Dejli mejl objavio je zastrašujući snimak na kojem se vidi trenutak kada meštani jednog sela u Indoneziji vade farmera iz stomaka pitona dugog 7 metara koji ga je progutao celog.

Otac troje dece Peko (30) otišao je na plantažu palmi da sakupi sok za pravljenje smeđeg šećera kada ga je predator napao tokom večernjih sati. Džinovska zmija je ugušila čoveka tako što se obmotala oko njegovog tela i zgnječila nasmrt, a zatim ga progutala.

Pekov zabrinuti brat Vavan otišao je da ga traži jer se ovaj nije vratio kući. On je ugledao zadebljanu zmiju i pojurio nazad po pomoć. Ostali meštani su stigli i isekli reptila, a onda zatekli jeziv prizor, leš nesrećnog čoveka u utrobi predatora.

"Govorili smo se da nas noću može pojesti zmija. One su opasnost za koju svi znaju," rekao je Vavan, prenosi Dejli Mejl. Policija koja je stigla na lice mesta potvrdila je da je Pekua ubio piton.

"Zmija je pronađena, a nakon toga su pozvani meštani i zajedno su izvadili telo žrtve iz stomaka zmije. Kada su izvadili telo iz stomaka pitona, stanovnici su zatim odneli žrtvu u pogrebno preduzeće gde će biti kremiran," rekao je tada šef lokalne policije.

Horrifying moment man is cut from belly of 23ft python that crushed him to death and swallowed him whole in Indonesia https://t.co/ybOm9L8mM3