ZABRINJAVAJUĆA MISTERIJA NASUKANIH VELIKIH BELIH AJKULA: Pronalaze ih MRTVE na plažama Atlantskog okeana, svi se pitaju šta se dešava (FOTO)

Naučnici su zbunjeni sve većim brojem mrtvih velikih belih ajkula, posebno zbog toga što su na njima primetni uvećani mozgovi. Ajkule su pronađene na plažama koje zapljuskuju talasi Atlantskog okeana širom Severne Amerike, prenosi "Dejli mejl".

Ova misterija izaziva uzbunu u naučnoj zajednici u Kanadi i SAD gde tek treba da otkriju šta uzrokuje ovakvu anomaliju i njihovu smrt.

Pre 2023. godine, Kanadska zdravstvena organizacija za divlje životinje (CWHC), koja proučava zdravstvene probleme divljih životinja, nije naišla na mrtvu veliku belu ajkulu skoro 30 godina.

Međutim, kada su jednu pronašli nasukanu na ostrvu Princ Edvard bez znakova povreda, to je zbunilo stručnjake.

Tada su otkrili da je u pitanju oboljenje poznato kao meningoencefalitis, upala moždanog tkiva koja na kraju narušava normalne kognitivne funkcije i uzrokuje smrt.

Posle toga, još četiri velike bele ajkule nasukale su se po obalama Kanade, a sličan fenomen je zabeležen i u SAD. Prvi slučaj u SAD je zabeležen u julu 2022. godine kod obala Masačusetsa.

Većina pronađenih ajkula, koje su poznate po svom snažnom imunološkom sistemu, pati od iste upale mozga.

