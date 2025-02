Zašto neki blizanci različito stare? Doktor otkrio 4 stvari koje su ključne za vaš izgled i zbog kojih se stari brže

Ljudi će početi da preispituju sopstvene životne izbore nakon što saznaju šta je studija blizanaca pokazala kako ove 4 stvari mogu uticati na vaš fizički izgled, razlika je ogromna.

Par blizanaca, koji dele istu porodičnu istoriju, skoro isti DNK, pa čak i isto lice, i dalje mogu drugačije da stare zbog životnih navika.

Da bi to dokazali, naučnici su sproveli studiju koja je otkrila kako pušenje, izlaganje suncu, ishrana i bračni status mogu da ubrzaju starenje.

Na primer, razvedeni blizanac bi izgledao oko 1,7 godina stariji od blizanca koji nije, zaključili su oni.

Studija iz 2009. godine pokazuje načine na koje mogu da se izbegnu rano pojavljivanje bora i opuštene kože.

Dr Bahman Guiuron i njegovi kolege istraživači proučavali su lica 186 parova identičnih blizanaca pre nego što su došli do svojih zaključaka koji otvaraju oči.

U toku istraživana od ispitanih blizanaca je zatraženo da popune upitnik o svojim životnim izborima i istoriji bolesti.

Pošto bi blizanci generalno imali sličan genetski materijal, razlike u njihovom izgledu mogle bi se pripisati faktorima njihove životne sredine, kao i životnim izborima.

Na primer, kilaža znatno utiče na izgled i starenje osobe:

„Preterani gubitak težine može biti štetan za mladost i atraktivnost“, rekao je dr Gujuron za Njujork tajms. „To je upozorenje ako izgubite previše kilograma nakon 40. godine.

Ako su blizanci bili stariji od 40 godina, punije lice učinilo je da blizanac izgleda mlađe u poređenju sa vitkim licem.

Utvrđeno je da je pušenje još jedan faktora koji je u velikoj meri uticao na starenje nečijeg lica.

Istraživači su zaključili da je 10 godina pušenja dodalo oko 2,5 dodatne godine starenja na lice blizanca u poređenju sa blizancima koji nisu pušili.

„Festoni opuštene kože ispod očiju pacijenata mogu se pripisati njihovoj navici cigareta“, rekao je dr Gujuron.

„Kada to vidim na pacijentima, ne moram ni da ih pitam da li puše. Znam da su pušači“, dodao je plastični hirurg iz Ohaja.

Pušači takođe imaju tendenciju da imaju više opuštene kože, više kesa na donjim kapcima, više bora i opuštenu vilicu. Dr Gujuron je objasnio da bi to moglo biti zato što pušenje smanjuje kiseonik u koži, što posledično smanjuje cirkulaciju krvi. To dovodi do toga da nečija koža izgleda starija, naborana i oštećena.

Dr Guiuron je rekao da su danas ljudi svesniji efekata pušenja i izlaganja suncu na kožu i opšte zdravlje.

„Nažalost, malo je onih koji i dalje, iako znaju za posledice nezaštićenog izlaganja suncu i pušenja, to čine, ali ne u istoj meri“, rekao je on.

Takođe bračne nevolje, pa čak i brige o finansijama i pronalaženju ljubavi nakon razvoda mogu dovesti do stresa, što zauzvrat utiče na nečiji izgled.

Zbog efekata stresa, istraživači su zaključili da su razvedeni blizanci, u proseku, izgledali najmanje dve godine stariji od identičnog brata ili samohrane sestre.

Sa napretkom u medicinskom i kozmetičkom sektoru, dr Gujuron je dao predloge za očuvanje mladalačkog izgleda i dobrog zdravlja.

„Predlažemo korišćenje efikasnih proizvoda za zaštitu od sunca, izbegavanje pušenja, rutinsku upotrebu Retin A, ranu upotrebu neinvazivnih modaliteta kao što su Morpheous 8, Halo, porfrakcija“, rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković