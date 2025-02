Sveštenik Srpkinji dao blagoslov da se uda za brata! Svi su ubeđeni da je to incest, on šokirao odgovorom

Jedna Srpkinja je priznala da je u vezi sa svojim bratom, pa je pitala sveštenika da li smeju da stupe u brak. On je izneo stav crkve i konačno dao odgovor na pitanje koje interesuje javnost, s obzirom na to da često ne znamo ko su nam dalji rođaci.

"Skoro sam saznala da sam u vezi sa dečkom sa kojim imam zajedničke pretke. Naime, naše čukun babe su rođene sestre. Da li je veza, odnosno brak na osnovu toga zabranjen? Poštovani oci, muči me nešto pa me interesuje kakav pogled crkva ima na to jer sam vernik i jako mi je to bitno", pitala je jedna žena iz Srbije, a onda je na portalu TV Hram dobila odgovor našeg sveštenog lica.

On je otkrio od kog kolena je dozvoljeno sklapanje braka među krvnim srodnicima, kada se to ne posmatra kao incest i koji uslovi u takvim okolnostima moraju da se ispune.

"Shodno pravilima naše Crkve, krvno srodstvo do četvrtog stepena se smatra neuklonjivom smetnjom, a srodstvo od petog do sedmog stepena se smatra uklonjivom smetnjom za sklapanje braka. To znači da ako među vama postoji krvno srodstvo petog, šestog ili sedmog stepena, brak se može sklopiti uz posebno odobrenje nadležnog episkopa. Mladenci napišu molbu episkopu i predaju je svom svešteniku koji je prosledi episkopu i najčešće će episkop dati svoj blagoslov ukoliko ne postoje neki drugi razlozi zbog kojih bi je odbio", rekao je sveštenik na početku objašnjenja.

Osmo koleno se ne gleda kao srodstvo

Stepen srodstva se računa tako što se izbroje rođenja u lancu koji povezuje mladence sa njihovim zajedničkim pretkom.

"Rođeni brat i sestra su, na primer, u drugom stepenu krvnog srodstva, dok su brat i sestra od rođenog strica ili rođene tetke u četvrtom stepenu krvnog srodstva. Ako imate zajedničkog pradedu, vi ste u šestom stepenu krvnog srodstva. Zajednički čukundeda, znači da ste u osmom stepenu krvnog srodstva, što sa stanovišta bračnih pravila ne predstavlja nikakvu smetnju, odnsono isto je kao i da uopšte niste u srodstvu", zaključio je sveštenik.

Autor: Dubravka Bošković