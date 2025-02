DEČKO POTROŠIO 50.000 DINARA ZA MESEC DANA: Izvodio devojku svakodnevno u restorane, ostao u šoku nakon OVIH njenih reči

Upoznavanje novih ljudi i romantične veze mogu biti stresne koliko i uzbudljive. Dodatni izazov, ali i pritisak na novu vezu je svakako i finansijska komponenta. Ispravno ili ne, tradicionalno se očekuje od muškarca da finansira izlaske po kafićima i restoranima što nije uvek lako.

Tako je jedan mladić podelio svoje iskustvo tokom prvih mesec dana zabavljanja sa novom devojkom i na društvenoj mreži Redit dobio mnoštvo komentara.

- Upoznao sam jednu devojku skoro preko Tindera i izašli smo barem 10 puta - počeo je svoju ispovest ovaj mladić .

Kaže da se još uvek upoznaju kao i da je on "stara škola" te uvek plaća račun kao i da se devojka ponudila da plati dva puta, ali da se više ne nudi.

- Nije to problem, problem je što ona uvek traži da se sedne u neki lokal, restoran i uvek kaže da ne pije kafu i da ne može da zamisli da ne pojede nešto kada izađe. Svaki put samo njen račun izađe barem više od četiri hiljade dinara. Naruči supu, glavno jelo, dezert, salatu, piće ili idemo na više mesta za jedno veče - piše on.

- Za ovih mesec dana, samo na njene obilne obroke u izlascima sam potrošio oko 50 hiljada dinara, pritom je devojka mršava - jada se mladić.

- Plata mi je ok, ali me zanima kako ljudi koji imaju ispod 100.000 izdržavaju period dejtovanja, a kasnije period same veze? - zaključuje.

Već prvi komentar ispod objave bio je brutalno iskren:

Istakao je da devojci ovaj mladić "više dođe kao luksuzna menza nego kao dečko".

Autor objave je odmah elaborirao.

- Ona kaže kako ne jede ceo dan kada zna da izlazimo, da kao ne kvari večeru jer zna da će da bude "dobra". Mislim, razumem da voli da jede i sve, samo kako izdržati u zvaničnoj vezi sa ostalim troškovima "imanja" devojke. Počeo sam da pravim Excel računicu potencijalnih troškova - objasnio je.

Za manje od jednog dana ispod objave je ostavljeno više od 300 komentara.

- Kao devojka moram ti reći da te sigurno iskorišćava - bila je direktna jedna korisnica.

- Nauči da kuvaš i zovi je kući. Kaži na sledećem dejtu da hrana nije ništa spec, da ti bolje spremaš. Malo inicijativu napravi. Srećno! - savetovao ga je jedan muškarac u svom komentaru na Reditu.

Autor: Marija Radić