Kako mreže znaju da vam se bliži kraj: Instagram teorija otkriva da li će vaša veza trajati manje od godinu dana

Uprkos tome što društvene mreže olakšavaju komunikaciju, mogu dodatno zakomplikovati romantične odnose. Pravila ponašanja na platformama često stvaraju pritisak i dovode do toga da se ljudi osećaju kao da ništa ne rade ispravno.

Ipak, postoje određeni obrasci ponašanja koji zaista mogu ugroziti vezu – jedan od njih je preterano objavljivanje partnera na društvenim mrežama.

Na TikToku, korisnik po imenu Džejmi JapGod podelio je teoriju koju naziva „Instagram teorijom“. Prema njegovim rečima, parovi koji neprestano objavljuju zajedničke fotografije na mrežama često raskidaju u roku od godinu dana.

Zašto preterano objavljivanje može biti problem?

Džejmi tvrdi da parovi koji traže potvrdu svoje veze na internetu zapravo pokušavaju da nadoknade nedostatak stabilnosti unutar odnosa.

„Zdravi parovi nemaju potrebu da dokazuju svoju sreću drugima,“ objašnjava on, dok oni u nesigurnim ili toksičnim vezama koriste društvene mreže kako bi uverili sebe i druge u stabilnost svog odnosa.

Ovaj fenomen nije samo stvar ličnog mišljenja – postoji i istraživački okvir koji ga podržava. Pojam „vidljivost veze“ odnosi se na parove koji stalno dele detalje svog odnosa na mrežama. Prema studiji objavljenoj u časopisu Personality and Social Psychology Bulletin, parovi sa visokim nivoom vidljivosti veze često pate od nesigurnosti, što ih motiviše na stalno objavljivanje.

U časopisu "Society for Personality and Social Psychology", Lidija Emeri je podelila svoje istraživanje iz 2014. godine, u kojem je sa kolegama istraživala zašto neki ljudi mnogo objavljuju o svom ljubavnom životu, dok drugi to ne rade.

Otkrila je da ljudi sa anksioznim stilom privrženosti češće objavljuju sadržaj o svojoj vezi jer im to pomaže da se osećaju sigurnije. Nasuprot tome, ljudi sa izbegavajućim stilom privrženosti nemaju potrebu za ovim vidom validacije.

Nesigurnost, a ne sreća

Objasnila je: „Anksiozni pojedinci su verovali da će se osećati bolje u vezi sa sobom ako drugi ljudi znaju za njihovu vezu.“

Dodala je još: „U danima kada su se ljudi osećali nesigurnije u vezi nego inače, objavljivali su više o svojoj vezi na Fejsbuku.“

Dakle, moguće je da Džejmi ima pravo kada kaže da parovi koji neprestano objavljuju jedno o drugome na društvenim mrežama možda nisu na najzdravijem putu, piše ladbible.com.



Autor: Jovana Nerić