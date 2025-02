SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O 'DANU ZALJUBLJENIH': Ove stvari sigurno niste znali!

Kada neko spomene praznik Dan zaljubljenih, verovatno odmah pomislite na ljubav, romantiku, kutije čokoladica, bukete cveća i romantične večere. Ali kada malo bolje razmislite o ovom prazniku, da li se zapitate kako je on nastao, ko ga je stvorio i ko je uopšte bio Sveti Valentin?

Kada je u pitanju ovaj praznik, postoji nekoliko verzija, pa čak i istoričari raspravljaju koje su legende tačne. Mi smo istraživali pozadinu ovog praznika, pa smo rešili da vas uputimo u neke osnovne činjenice koje se vezuju za 14. februar. Otkrili smo nekoliko legendi o njegovom poreklu, od starog Rima pa sve do današnjeg praznika kakav nam je svima poznat. Jedno je sigurno, a to je da zaljubljeni parovi koriste ovaj dan da poklone voljenoj osobi neki znak pažnje ili poklon. Ukoliko ste među tim parovima koji obeležavaju ovaj dan, mi smo tu da vam pomognemo sa našim predlozima šta da kupite za poklon vašoj drugoj polovini. Pročitajte u daljem tekstu kakve se tajne kriju iza ovog datuma.

Svake godine, 14. februara kod nas se tradicionalno vodi rasprava da li se na taj dan slavi Dan zaljubljenih, Sveti Trifun ili Sveti Valentin. Jedni priznaju samo Svetog Trifuna kao srpski praznik, a drugima je Dan zaljubljenih „baš kul“ i romantican datum. U treću grupu spadaju trgovci i ugostitelji kojima je bitno samo da se svi lepo provedu, a oni pronađu način da na taj dan dobro profitiraju. U koju god grupu da spadate, u pravu ste. Kao i bilo koji drugi praznik, (ne)proslavljanje bilo kog datuma je stvar izbora. Istina je da većina ljudi ne zna priču o svetiteljima zbog kojih se vodi ova rasprava, i istoriju toga kako je došlo da ova dva dana, Dan vina i Dan zaljubljenih, padnu na isti dan.

Sveti Trifun

Sveti Trifun je bio jedan od Hristovih velikomučenika koji je stradao. Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Trifuna 14. februara po novom kalendaru, a proslavlja se kao Dan ljubavi i vina. Po narodnom verovanju, na taj dan stiže proleće i priroda počinje da se budi, a među ljudima se veliča ljubav.

Sveti Trifun je rođen u siromašnoj porodici ali je ceo svoj život bio pobožan. Po predanju je imao dar isceljitelja i postao je poznat po tome što je izlečio ćerku rimskog cara Gordija, koja je bila teško bolesna. Bio je bogato nagrađen za to delo, a on je to bogatstvo podelio siromašnima i nastavio da radi što i pre toga tj. da čuva guske. Sa dolaskom novog cara počeo je progon hrišćana i Trifun je bio mučen i pogubljen 250. godine jer nije hteo da se odrekne svoje vere. Postoji verovanje da će godina biti rodna ukoliko na dan Svetog Trifuna padne sneg ili kiša, a biće sušna godina ukoliko bude lepo vreme. Posle ovog dana zima počinje da popusta i javlja se proleće.

Sveti Vlentin ili Valentinovo je izvorno praznik protestantske i rimokatoličke crkve. Zbog želje da se smanji broj praznika koji su posvećeni svetcima o kojima ima jako malo istorijskih podataka , ovaj praznik je izbačen iz katoličkog kalendara 1969. godine ali se on i dan danas nezvanično slavi među ljudima.

Ne zna se tačan podatak kom Valentinu je posvećen ovaj praznik. Postoje brojne romantične legende koje se vezuju za ovog svetca. Neke od najpoznatijih legeni su o dva muškarca koja su se zvala Valentin i veruje se da se ovaj praznik vezuje za nekog od njih. Car Klaudije je pogubio 14. februara dva Valentina, u 3. veku pre nove ere, ali u različitim godinama. Veruje se da je Katolička crkva posvetila taj praznik u čast tim muškarcima za koje su verovali da su mučenici. Prema jednoj priči, jedan od tih Valentina je tajno vodio venčanja rimskih vojnika protivno carevoj dozvoli, jer njima nije bilo dozvoljeno da imaju porodicu. Zbog njegove pomoći zaljubljenim parovima, Valentinu je odsečena glava 269. godine pre nove ere.

Druga priča govori o Valentinu koji je prvi napisao ljubavno pismo. On je napisao prvu čestitku dok je bio u zatvoru, slepoj tamničarevoj ćerki koju je podučavao i u koju se zaljubio. Pre svoje smrti napisao joj je to pismo i potpisao se „Od Vašeg Valentina“, a taj izraz se i danas koristi. Ona je nakon što je otvorila to pismo, progledala. Nema istorijskih dokaza koji bi potvrdili da se neka od ovih romantičnih legendi desila 14. februara.

Ostale legende vezane za ovaj praznik

Od brojnih legendi vezanih za ovaj praznik, izdvojili bismo tri najzanimljivija tumačenja koja se povezuju sa proslavama Dan zaljubljenih sredinom februara. Prvo se povezuje sa Heladom u kojoj je od sredine januara do sredine februara bio mesec Gameelion u kom se obeležava svetost braka Here i Zevsa, te je zbog toga ovaj praznik posvećen ljubavi. Druga teorija je vezana za stari Rim i jedan paganski praznik. U 15. veku je postojao dan kada se slavio Luperkus, bog plodnosti. Na taj dan svestenici su žrtvovalii kozu u čast pomenutog boga i verovali su da kada dotaknu devojke sa kožom te koze,one bi bile plodnije u narednoj godini. Treće tumačenje potiče iz dalekog srednjeg veka kada se sredina februara smatrala dobom kada se pare ptice.

Autor: Dubravka Bošković