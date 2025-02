Neverovatno otkriće: Mars je nekada imao OKEAN SA PEŠČANIM PLAŽAMA

Prethodna istraživanja, koja su otkrila mreže dolina i sedimentne stene, ukazivala su na to da je Crvena planeta nekada imala reke, ali naučnici se spore oko toga da li je takođe imala okeane, piše "Gardijan".

Novi dokazi podržavaju tu ideju, jer su istraživači otkrili podzemne plaže na Marsu.

U članku objavljenom u naučnom časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences", naučnici izveštavaju o svom otkriću, do kojeg su došli analizom podzemnih podataka koje je prikupio kineski rover Curong.

- Curong je poslat u blizini lokacija gde su iz satelitskih podataka mapirane paleobalne linije - rekao je jedan od autora istraživanja Bendžamin Kardenas.

Autori navode da dobijeni rezultati podsećaju na obale na Zemlji.

Mars could have once had sandy beaches and a large ocean, scientists say



Istraživači smatraju da se plaža na Marsu pomerala tokom vremena.

- To je jednostavna struktura, ali govori nam da su postojale plime, talasi, reke koje su donosile sediment - rekao je on.

Prema njegovim rečima, to otkriće je značajno za razumevanje prošle nastanjivosti Marsa.

- Mislim da bi bilo sjajno poslati misiju koja bi tražila znakove prošlog života - dodao je Kardenas.

Autor: Dubravka Bošković