Ginekolog otkriva šta se dešava sa ženskim telom kada dugo nema intimne odnose: Mnoge žene se stide da priznaju ovo

Ginekolog Liz Lister otkrila je šta se dešava sa ženskim telom ako dugo nema intimne odnose:

- Ovo nije nešto što moje pacijentkinje često pominju, verovatno zato što ih je sramota, ali to je jedan veliki problem! Što duže budete bez seksa, to će vam intimni odnosi biti neprijatniji - rekla je Liz i objasnila zbog čega je to tako.

- Ovo se dešava jer tkivo postaje opušteno i dotok krvi se u tom području smanjuje, jer telo nema naviku da se pripremi za polni odnos. To vam je kao i vežbanje, prostaje prijatnije kada steknete naviku. Ovo se dešava ženama u bilo kom životnom uzrastu - navodi doktorka i dodaje:

- Međutim, ne zaboravite da su seks i orgazam povezani sa jačim imunitetom i većim zdravljem srca. Ako je prošlo neko izvesno vreme od poslednjeg seksualnog iskustva, koristite lubrikante! A ako ste solo, nađite zanimaciju i pomagala.

Kada je kontracecpija u pitanju Liz Lister kaže:

- Što se manje petljate u rad svojih hormona to bolje. Mnoge žene se plaše spirale jer se ona koristi preko 40 godina, ali današnje spirale su mnogo efikasnije i savremenije od ranijih. Anketa iz 2013. godine objavljena u časopisu Američkog kongresa akušera i ginekologa je otkrila da ginekolozi tri puta češće biraju spiralu u odnosu na druge oblike kontrole rađanja. Postoji razlog za to: ne samo da su u 99 posto efikasnije, već mogu da kontrolišu obilne menstruacije i menstrualne grčeve, te oslobađaju hormone lokalno, a ne sistemski, kao što to rade kontraceptivne pilule - tvrdi ova doktorka.

Autor: Iva Besarabić